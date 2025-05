Isis Valverde fala sobre relação com a mãe: 'Sou apaixonada por ela'

Em entrevista à CARAS Brasil, Isis Valverde reforça a importância de celebrar mais um Dia das Mães com a mãe, Rosalba Nable, e o filho, Rael

Desde a estreia em seu primeiro trabalho internacional, até o casamento com o empresário Marcus Buaiz (45), Isis Valverde (38) tem vivido um ano marcante. A sequência de momentos especiais continua com o Dia das Mães, neste domingo, 11, em que a artista reforça a relação com a mãe, Rosalba Nable (61), e o filho, Rael (6).

Para a atriz, o momento deve ser celebrado ao lado das pessoas que ama. Ela não esconde a boa relação que leva com a mãe, e a corrente de amor que passa para seu filho, fruto do antigo relacionamento com o modelo André Resende (43).

"E esta data é muito especial para mim, sou apaixonada pela minha mãe e reforçar este amor nesta data é sempre muito lindo", confessa Isis Valverde , em entrevista à CARAS Brasil. "E hoje como mãe é mais especial ainda."

Ao longo dos anos, ela demonstrou publicamente o apoio e carinho pela mãe. Isso se intensificou em maio do ano passado, após Rosalba falar sobre sua luta contra o câncer de mama —Isis e Buaiz remarcaram a cerimônia do casamento, por exemplo. Após meses de tratamento, que incluiu quimioterapia e radioterapia, os cuidados foram concluídos em novembro e a atriz celebrou a etapa.

Bastante discreta quanto a vida pessoal, a artista não comentou sobre os seus planos para a data, mas reforçou a importância de curtir o dia ao lado de pessoas queridas. "Acho que datas como a do Dia das Mães são sempre momentos únicos para celebrarmos ao lado das pessoas que amamos."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ISIS VALVERDE EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: