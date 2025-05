Isabella Santoni abre álbum de fotos ao comemorar aniversário de casamento

A atriz Isabella Santoni completou um ano de casada com o empresário Henrique Blecher e comemorou a data especial recordando imagens da cerimônia

Isabella Santoni usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 12, ela completou um ano de casada com o empresário Henrique Blecher e fez questão de comemorar.

Em seu perfil, a atriz recordou fotos e vídeos da cerimônia no civil e falou sobre a data especial. "365 dias oficialmente casados. Um ano do nosso civil, parece que foi ontem! Bodas de papel", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o casal. "Ahhhh mil Felicidades hoje e sempre. Que venham muitos e muitos anos juntos", disse uma seguidora. "Que lindos. Parabéns", escreveu outra. "Parabéns lindos. Muito amor e felicidade pra vocês sempre", falou uma fã.

Vale lembrar que Isabella e Henrique realizaram o casamento religioso no dia 8 de junho com uma cerimônia intimista na residência do casal, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos e familiares.

Momentos antes de subir ao altar, a artista dividiu com o público registros dos preparativos do casamento. O vestido da noiva foi uma criação exclusiva da estilista Lethicia Bronstein, sua amiga de longa data.

Confira:

Isabella Santoni impressiona ao postar fotos com a enteada

A atriz Isabella Santoni chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar fotos de sua enteada, Victoria Blecher. A jovem, filha de seu marido, o empresário Henrique Blecher, completou 18 anos e ela fez questão de homenageá-la. Em seu Instagram, ela postou uma sequência de cliques ao lado de Victoria e confessou que ficou bastante nervosa antes de conhecê-la.

"Hoje é niver da minha enteada, Vic Blecher. Sim, gente. Ganhei uma filha emprestada de 18 anos! Lembro do dia que conheci a Vic como se fosse ontem, nunca fiquei tão nervosa! Não sabia como ia ser, se ela ia gostar de mim, me aceitar… Com seu jeitinho reservado, ela foi se abrindo e me deixando fazer parte dessa família. No dia de hoje, que ela completa a maior idade, só desejo que esse novo ciclo venha intenso! Com muitas descobertas, viagens, amizades verdadeiras, saúde, paz e muito amor! Saiba que estarei sempre por aqui! Conte comigo para tudo! Amo você", declarou. Veja a publicação!

