Isabel Fillardis festeja aniversário do filho caçula com homenagem especial

Dia de festa na casa de Isabel Fillardis! A atriz usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem de aniversário ao filho caçula, Jamal, que completou 22 anos de vida na quarta-feira, 29. O menino é fruto de seu antigo casamento com Julio Cesar Santos.

Em celebração a data especial, Isabel publicou uma foto do herdeiro em seu perfil e destacou a importância de Jamal em sua vida. " Meu menino está fazendo 22 anos!! O tempo é sábio e não demora. O criador mandou essa luz pra mudar minha rota definitivamente ", escreveu a atriz na legenda.

"Que Oxalá me dê saúde e sabedoria pra continuar te cuidando e guiando nesta terra meu filho. Vejam aí a pose do rapaz num raro momento de tranquilidade. Te amo infinito, Jamal Anuar", completou ela, se divertindo com o bom-humor do jovem.

Nos comentários, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas de felicitações pelo aniversário do filho caçula de Isabel Fillardis. "Jamal lindão!", declarou o ator Luis Miranda. "Parabéns para este Jamal lindo. Pura luz", disse uma seguidora. "Parabéns príncipe lindo! Ai, gente, ele nasceu ontem! Como assim?", falou outra. "Muitas bênçãos pro filhão!", desejou uma terceira.

Para quem não sabe, Jamal foi diagnosticado com Síndrome de West, que atinge o sistema neurológico, ainda na infância. A condição exige que o jovem necessite de cuidados especiais. Além do menino, Isabel Fillardis também é mãe de Analuz e Kalel.

Isabel Fillardis já falou sobre a síndrome rara do filho

Em 2024, Isabel Fillardis falou um pouco sobre a Síndrome de West, da qual o filho caçula, Jamal, foi diagnosticado. "É uma síndrome neurológica que quando a criança nasce, por volta dos 4, 5 meses, mais ou menos, ela tem pequenos espasmos, e esses espasmos são micro convulsões, é um tipo de epilepsia", explicou.

"E aí, se a criança não para aquele processo, ela vai retardando o processo cognitivo dela, ela vai esquecendo. É como se fosse um programa de HD de um computador, que dá reset, e ele vai esquecendo. Se não para, ele não evolui", completou a atriz.

