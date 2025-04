Irmão de Sophie Charlotte divide fotos inéditas em aniversário da atriz

Completando mais um ano de vida, a atriz Sophie Charlotte foi surpreendida com uma bela homenagem do irmão: 'Segunda alma'

Dia de festa na família de Sophie Charlotte! A atriz, que completa 36 anos de vida nesta terça-feira, 29, ganhou uma homenagem emocionante do irmão, Angelo Wolf, logo pela manhã. Em celebração a data especial, o familiar da artista publicou uma sequência de fotos inéditas da aniversariante e ressaltou o quanto a ama.

Nas imagens, Sophie aparece se divertindo enquanto patina no gelo com o filho, Otto, de 9 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira. No texto escrito por Angelo, ele ainda mencionou os momentos delicados que enfrentaram juntos ao longo da vida.

"Sophie, ter você na minha vida é como ter uma segunda alma, uma amizade de vida ou vidas né hehehe. Porque só você me conhece por completo. Minhas fraquezas, meus medos, minhas forças, tudo. Ter você na minha vida é o maior presente que o universo poderia ter me dado, e sou imensamente e eternamente grato por isso", iniciou o irmão da famosa.

"Cada lembrança que tenho ao seu lado me faz sorrir e acreditar ainda mais no amor de família. Só a gente sabe o que passamos juntos. A saudade do papai, da omi, da vovó, é muita coisa. Mas eles vivem em nós, e o amor deles passa por você, pelo Otto, pela mamãe e chega em mim. Te amo demais taco bells. Ich liebe dich", completou Angelo Wolf.

Quando Sophie Charlotte se separou de Daniel Oliveira?

Após oito anos casados, em abril de 2024 , a assessoria de imprensa de Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira confirmou o término do relacionamento dos atores. Os dois começaram a namorar após trabalharem juntos na novela O Rebu, exibida em 2014 na TV Globo.

Juntos, eles tiveram Otto, único filho do ex-casal. Daniel de Oliveira, por sua vez, ainda é pai de mais dois meninos: Raul, de 16 anos, e Moisés, de 14, frutos de sua antiga relação com a também atriz Vanessa Giácomo.

