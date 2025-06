Irmã de Taís Araujo faz rara aparição em fotos com a atriz: 'Sorte grande'

No ar em 'Vale Tudo', a atriz Taís Araujo abriu um álbum de fotos raras com a irmã mais velha em homenagem especial; veja

A atriz Taís Araujo encantou o público ao compartilhar uma sequência de fotos raras ao lado da irmã mais velha, Claudia Araujo, que completou mais um ano de vida. Aproveitando a data especial, a intérprete de Raquel no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, homenageou a familiar e destacou o vínculo que as une.

"Hoje é aniversário dela. Seis anos e cinco meses nos separam, e eu faço questão de lembrar disso porque, lá atrás, quando ela era adolescente e eu ainda era uma pirralha, isso era uma questão. Hoje não é mais. Hoje o que existe entre a gente é uma irmandade daquelas… profunda, cúmplice, feita de coisas que só dizem respeito a nós duas ", iniciou a artista na legenda.

"Ter essa irmã é minha sorte grande. Porque caminhar com uma irmã do lado é caminhar com mais força, mais coragem, mais luz. E eu sei que nem todo mundo tem isso. Às vezes a vida não dá irmão de sangue, e a gente encontra pelo caminho. Mas quando a vida junta tudo, dá essa irmã e ainda coloca pais que plantam esse afeto, aí é presente dobrado", continuou ela.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à irmã de Taís Araujo e destacaram o quanto as duas se parecem com os pais: "Nota-se que a beleza vem de família", escreveu uma seguidora. "Uma a cara do pai, e a outra a cara da mãe. Duas lindas!", disse outra. "A beleza é de família mesmo!", falou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araujo divide foto rara com o pai

Em meio deste ano, Taís Araujo compartilhou em suas redes sociais uma sequência de registros raros do pai, Ademir Araujo, em celebração aos 80 anos de vida do patriarca.

Em meio aos cliques escolhidos por Taís, um vídeo de Ademir cantando durante a comemoração de seu aniversário em família também foi publicado pela artista. Na legenda, a intérprete de Raquel no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, teceu elogios à personalidade do pai.

"Meu pai faz 80 anos hoje! Eu celebro sua vida, sua inteligência, seu humor e seu amor. Papai é a pessoa mais de boa que eu conheço! Nunca vi meu pai brigar, nunca ouvi um grito do meu pai", iniciou a atriz.

"Posso dizer que conviver com um homem assim, amoroso, compreensivo e companheiro me formou e me fez entender que as escolhas dizem muito sobre a vida que a gente quer construir. Papai, te desejo saúde, mais humor ainda e muita vontade de viver! Vamos te celebrar! Viva você, papai! Te amo, sua Peteti", completou Taís Araujo.

Leia também: Quanto custa o presente de Lázaro Ramos para Taís Araujo? Ele deu mimo diferentão