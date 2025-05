Irmã de Luan Santana se declara para Jade Magalhães em aniversário

Em suas redes sociais, Bruna Santana, irmã de Luan Santana, fez questão de se declarar para a cunhada Jade Magalhães em aniversário

Nesta quarta-feira, 30, Jade Magalhães completou 32 anos de vida e recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais.

Bruna Santana, irmã de Luan Santana, fez questão de compartilhar uma foto ao lado da cunhada e se declarar na data especial.

"Feliz aniversário para a cunhada mais gata do mundo. Crescemos praticamente juntas e acompanhamos de perto as conquistas uma da outra", começou ela.

Em seguida, Bruna comentou sobre Serena, filha de Jade e Luan, que está com apenas quatro meses. "E recentemente o meu maior presente e a maior conquista de todas, ela gerou. Obrigada por ser o pilar dessa família linda que vocês estão construindo. Obrigada por cuidar de duas das pessoas mais importantes da minha vida. Minha alegria é ver vocês felizes. Te amo", concluiu.

Homenagem emocionante

Nesta quarta-feira, 30, Jade Magalhães completa 32 anos de vida. E como era de se esperar, ela ganhou uma homenagem emocionante do marido Luan Santana.

Em suas redes sociais, o cantor compartilhou algumas fotos especiais ao lado da amada e também revelou que eles optaram por uma comemoração diferente, apenas com a presença da filha Serena, de quatro meses.

Na legenda, o artista afirmou como tudo mudou com a chegada da pequena e a vida deles se transformou para melhor.

"Hoje não tem balão aqui em casa. Na verdade, está só nós três. Sem música alta, sem convidados, zero bebida e zero barulho. Só nós três. E Deus. E como Ele tem se feito presente aqui em casa né, meu amor? Bençãos infinitas. Não estamos viajando. Trocamos os raios de sol por uma luzinha vermelha no canto do quarto. O barulho das ondas vem de uma caixinha de som no canto do berço e o cheiro da maresia perde feio para o perfume desse pescocinho. Não existe melhor aniversário que esse. Que Deus te conceda muitos anos de vida para vivermos as alegrias de uma vida que está começando agora. Eu e a Serena te amamos. Feliz Aniversário, pretuxa", escreveu ele.

