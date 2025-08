Irmã de Bruna Marquezine manda recado especial para a atriz: 'Sempre'

No aniversário de 30 anos da atriz Bruna Marquezine, sua irmã, a jovem Luana Maia, compartilhou um recado especial. Leia!

A atriz Bruna Marquezine completou 30 anos nesta segunda-feira, 4, e recebeu uma série de homenagens de amigos e familiares nas redes sociais. E sua irmã, a jovemLuana Maia, não ficou de fora e encantou seus seguidores ao mandar um recando especial para a artista.

Em seus stories, a caçula da família publicou uma foto quando era criança com a atriz e adicionou uma declaração. “ Meu amor maior! Sempre do seu lado! Feliz aniversário irmã!”, escreveu ela. Vale lembrar que Luana Maia é a única irmã de Bruna Marquezine e tem 21 anos de idade.

Quem é a irmã de Bruna Marquezine?

Na infância, Luana Maia teve algumas experiências na televisão. Em 2014, aos 11 anos, interpretou a personagem Clara na novela Em Família e, no ano seguinte, integrou o quadro Dancinha dos Famosos, do Domingão do Faustão. Na época, fazia aulas de teatro e também se destacava nos estudos, participando de competições escolares de matemática, lógica e raciocínio.

Atualmente, Luana é produtora executiva em um projeto de dança contemporânea e artes cênicas. Além disso, atua como artista visual, criando obras de arte autorais.

Carreira de Bruna Marquezine

A estreia de Bruna Marquezine na televisão brasileira ocorreu em 2003, com apenas 8 anos. A atriz interpretou Salete na novela Mulheres Apaixonadas. Também esteve no elenco de Em Família, que estreou em 2014, I Love Paraisópolis (2015) e Deus Salve o Rei (2018).

Em 2022, Bruna teve sua estreia nos streamings como Liz Lobato em Maldivas. Em 2023, estreou em Hollywood no longa-metragem Besouro Azul da DC Comics. Em novembro de 2024, protagonizou e codirigiu o sucesso da Disney+, Amor da Minha Vida.

