Internado, Faustão ganha homenagens dos filhos no Dia dos Pais

Filhos de Faustão, João Silva e Rodrigo prestaram homenagens emocionantes ao apresentador; veterano se recupera de novo transplante

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, iniciou o Dia dos Pais cercado de amor e carinho. O artista, que está se recuperando de transplante de fígado e um retransplante renal, ganhou homenagens emocionantes dos filhos, João Silva e Rodrigo Silva.

João, que estreou seu programa no SBT na noite de sábado, 9, fez questão de falar sobre o pai, sua maior inspiração, e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que o apresentador tem recebido.

" Como já é domingo, dia dos pais, tem uma homenagem ao meu pai, que está assistindo ", iniciou o comunicador. Logo em seguida, um vídeo de momentos marcantes de João Silva ao lado do pai foi exibido na telinha.

" Só dizer o que eu falo pra você sempre: o quanto eu te amo, te admiro e o quanto você representa pra mim. O que a gente fala todos os dias não precisa ser dito no dia dos pais. É mais um dia pra gente reforçar o que fala ", declarou o novo apresentador do SBT.

🚨 DIA DOS PAIS: já é domingo e João Silva homenageou Faustão em sua estreia no SBT!#ProgramaDoJoão#ProgramaDoJoãoNoSBT#DiaDosPaispic.twitter.com/EXTMTJrHdi — Silvinho (@silvinhotv) August 10, 2025

Já Rodrigo Silva, o caçula do veterano com Luciana Cardoso, usou as redes sociais nos primeiros minutos deste domingo, 10, para publicar uma bela homenagem ao pai. Em celebração a data especial, o jovem resgatou alguns registros ao lado de Faustão, incluindo fotos de quando ele ainda era pequeno.

"Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que eu poderia ter tido", escreveu o caçula da família na legenda das imagens. Vale lembrar que além de João Silva e Rodrigo, Faustão também é pai da cantora Lara Silva.

Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva presta homenagem ao apresentador - Reprodução/Instagram

O novo transplante de Faustão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, realizou um terceiro transplante de órgão, desta vez de fígado, alguns anos depois de passar por procedimentos de coração e rim. Na noite da última quinta-feira, 7, um boletim médico divulgado pelo Einstein Hospital Israelita atualizou o quadro de saúde do comunicador e informou que ele está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Ainda segundo o boletim, Faustão também foi submetido a um retransplante renal. Vale lembrar que o veterano passou por um transplante de coração em 2023 após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Seis meses depois, o apresentador teve uma doença renal crônica e realizou o segundo transplante, sendo de rim. Ele recebeu o órgão em fevereiro de 2024.

