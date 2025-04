Hulk Paraíba se declara para a esposa em data especial: 'Minha vida'

O jogador de futebol Hulk Paraíba postou uma foto em clima de romance com a esposa, Camila Ângelo, e se declarou para ela

O jogador de futebol Hulk Paraíba usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para se declarar para a esposa, Camila Ângela.

Os dois completaram seis anos juntos e o atacante do Atlético Mineiro fez questão de comemorar a data especial compartilhando em seu perfil oficial uma foto em que aparece beijando a amada. Já na legenda, ele falou sobre o amor deles.

"6 anos ao seu lado e eu só tenho a agradecer a Deus por nossa história. Cada dia é uma nova bênção, cada momento, uma nova lembrança. Que o nosso amor continue crescendo com força, respeito e felicidade. Te amo, minha esposa, minha vida! 20/04/2020", escreveu o atleta.

Hulk e Camila se casaram no civil em março de 2020. No dia 3 de janeiro deste ano, eles celebraram a união no religioso. A primeira cerimônia aconteceu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, cidade do jogador. Já no dia 7, aconteceu a segunda celebração, ao ar livre e de frente para o mar.

Vale lembrar que os dois são pais de Zaya, de três anos, e de Aisha, de 10 meses. O atacante também é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove anos, frutos de seu antigo relacionamento com Iran Ângelo.

Hulk Paraíba comemora aniversário da filha com festa luxuosa

Zaya, filha de Camila Ângelo e Hulk Paraíba, ganhou uma festa luxosa para comemorar o seu aniversário de três anos. Nas redes sociais, o jogador do Atlético Mineiro compartilhou as fotos da comemoração, que teve como tema 'A Pequena Sereia'.

A aniversariante surgiu usando um lindo vestido longo e posou sorridente ao lado dos pais e dos irmãos, Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, Alice, de nove anos, e Aisha, de 10 meses. "Há 3 anos você ilumina nossa vida com seu sorriso e seu amor", declarou Hulk ao mostrar os detalhes do festão na web. Confira as fotos!

