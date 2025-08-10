Henrique Fogaça abre o coração sobre paternidade: 'Ser pai muda a forma como você enxerga a vida'

Pai de Olívia, João e Maria Letícia, Henrique Fogaça comenta, em entrevista à CARAS Brasil, as transformações da paternidade e sobre o Dia dos Pais
Jurado, empresário e chef são algumas partes de Henrique Fogaça (51) bem conhecidas pelo público. Porém, para além da fama de "durão", ele também usa o alcance para inspirar outros homens a se dedicarem à paternidade, e não esconde as transformações que os nascimentos de Olívia (18), João (17) e Maria Letícia (9) trouxeram para sua vida.
"Depois que meus filhos nasceram, entendi que tem coisas que dinheiro nenhum compra: tempo, presença, cuidado. A paternidade me fez mais paciente, responsável e consciente das minhas escolhas. Hoje, cada decisão que tomo não é só pensando em mim, mas no que vou deixar para eles como exemplo", diz Henrique Fogaça, à CARAS Brasil. "Ser pai muda a forma como você enxerga a vida."
Mesmo com a agenda puxada entre a TV, restaurantes, projetos e o mundo da música, o jurado do MasterChef Brasil (Band) afirma sempre se fazer presente para os filhos. Apesar de não ser fácil conciliar a rotina puxada, ele explica que com organização e senso de prioridade consegue estar completamente focado nos filhos e aproveitar ao máximo o tempo de qualidade que passam juntos.
Além do bem-estar da família, a atitude também causa um reflexo positivo para muitos homens que o acompanham nas redes. "Recebo muitas [mensagens] de pais que dizem que começaram a se aproximar mais dos filhos, que passaram a valorizar o tempo com a família, ou que buscaram tratamento para um filho depois de ver minha história com a Olívia", completa.
Fogaça compartilha abertamente os aprendizados e desafios da paternidade da filha primogênita, que nasceu com uma síndrome rara, e também se tornou uma figura importante em relação a informação sobre tratamentos que envolvem o canabidiol (CBD), substância para uso medicinal retirada da Cannabis.
Ele afirma que sabe a importância de abrir o debate sobre o uso da Cannabis medicinal. "Falo sobre isso para quebrar preconceitos e mostrar que, quando usado com acompanhamento médico, pode ser uma solução real para muitas famílias. Também é sobre buscar avanços, novos tratamentos e mais informação, porque isso pode mudar vidas."
"Olívia me ensinou sobre amor incondicional e resiliência. Ter uma filha com necessidades especiais me fez entrar em um universo que muita gente não conhece. Falar sobre paternidade atípica é dar voz a milhares de pais e mães que enfrentam desafios diários e, muitas vezes, estão sozinhos nessa. É sobre não se calar e tentar mudar a realidade para ela e para outras famílias", acrescenta.
Ao mesmo tempo, o empresário diz que entende a importância de estar presente para os filhos, João e Maria Letícia. De acordo com ele, cada um exige um tipo de atenção diferente e, o mais desafiador é equilibrar a forma de estar presente para os três, sempre com amor e respeito.
"Com a Maria Letícia, é um momento mais lúdico, de brincadeira, carinho e proteção. Com o João já rolam conversas de homem pra homem, de vida, de escolhas", conta ele. O filho, inclusive, tem recebido apoio de Fogaça em seu novo projeto sobre alimentação e hábitos saudáveis. "Dou dicas, troco ideias, mas deixo ele ter a liberdade de criar o próprio caminho."
Por fim, Fogaça conta que passará o Dia dos Pais da melhor maneira possível: ao lado dos herdeiros. "Para mim, o melhor presente é ter um momento nosso, simples, mas verdadeiro, pode ser um almoço em casa, uma viagem curta, qualquer coisa que seja junto. O resto é detalhe."
