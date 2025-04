Helô Pinheiro dança com o filho e celebra data especial: 'Meu amor'

Nas redes sociais, Helô Pinheiro comemorou o aniversário do filho, Fernando Pinheiro Jr, compartilhando um vídeo especial ao lado dele

Helô Pinheiro prestou uma homenagem especial para seu filho, Fernando Pinheiro Jr, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 28.

A eterna Garota de Ipanema postou em seu perfil um vídeo em que aparece dançando ao lado do herdeiro, fruto de seu casamento com Fernando Mendes Pinheiro, e o parabenizou.

"Hoje é o dia dele, meu filho @fefepinheirojr que já passou por tantos sacrifícios, mas, hoje Deus nos abençoou com sua alegria, nos dando tanta felicidade. Feliz Aniversário, meu amor", escreveu a artista, que também é mãe de Kiki, Jô e Ticiane Pinheiro.

Ticiane também homenageou o irmão nas redes sociais. A apresentadora compartilhou fotos da comemoração do aniversário de Fernando e escreveu uma bela mensagem. "Aniversário do meu irmão tão amado @fefepinheirojr!! Pensa em um menino puro, carinhoso, que ama futebol, super esportista e que ajuda a todos."

"Ele tem o dom de nos fazer sentir a irmã mais linda do mundo porque ele repete isso para todas, rs! Ele tem sempre uma palavra para levantar o nosso astral e quando você pede um conselho para ele , ele é direto e tem a melhor resposta! Te amo Fefê! Viva você! Espero que a mamãe leia esse texto para você e que você guarde sempre no coração. Você é o nosso campeão e o melhor irmão do MUNDO! Saúde, amor e felicidades sempre!! Estarei sempre aqui para o que precisar", disse ela.

Quem é o marido de Helô Pinheiro?

Helô Pinheiro é casada com o Fernando Mendes Pinheiro desde 1966, e são pais de Kiki Pinheiro, Ticiane Pinheiro, Jô Pinheiro e Fernando Pinheiro Jr.

No dia 13 de novembro do ano passado, o esposa da eterna Garota de Ipanema completou 85 anos e a famosa comemorou a data especial compartilhando um vídeo em que aparece caminhando de mãos dadas com o amado, e o parabenizou por mais um ano de vida.

"Hoje o aniversário é dele, Fernando Pinheiro! Parabéns, saúde e muitas felicidades!!!!! Não existem casais perfeitos. Existem casais que tentam caminhar juntos uma vida inteira! 'Haredita Angel'", escreveu a famosa na legenda da publicação. Confira!

