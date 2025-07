Helô Pinheiro comemora aniversário de 82 anos com filhos e netas; veja as fotos

Com a família, Helô Pinheiro comemora aniversário de 82 anos em restaurante em São Paulo; veja como foi o evento da Garota de Ipanema

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, comemorou a chegada de seus 82 anos nesta segunda-feira, 07. Em um restaurante em São Paulo, a loira reuniu a família para celebrar mais um ano de vida e encantou ao surgir toda estilosa com seus amados.

Para a ocasião, a famosa apostou em um look de frio de tom escuro e surgiu radiante ao lado dos três filhos, Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro, do marido Fernando Abel Mendes Pinheiro, além das netas e do genro, César Tralli.

Para o momento, Helô Pinheiro escolheu um bolo redondo com pasta americana que imitava um chapéu todo delicado. A festa intimista foi mostrada por algumas das herdeiras na rede social.

Recentemente, a loira impressionou ao resgatar uma foto de sua juventude. No registro, ela surgiu a "cara" de uma das filhas.

Veja as fotos do aniversário:

Helô Pinheiro comemora aniversário de 82 anos

Fotos: Andy Santana / Brazil News

