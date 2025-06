Helô Pinheiro abre o coração no aniversário de Ticiane Pinheiro: 'Me alegra'

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, usou as redes sociais para celebrar o aniversário da filha, a apresentadora Ticiane Pinheiro

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para celebrar o aniversário da filha, a apresentadora Ticiane Pinheiro. Na publicação, ela compartilhou momentos especiais que viveu ao lado da herdeira e também escreveu uma bela declaração.

"Deus nos dá surpresas que a vida nos presenteia Tici Pinheiro. Você é esse presente que me dá tanto orgulho e felicidade .Você nasceu para brilhar , esse seu brilho respinga em nós e é através disso que nos faz sentir mais amados por você", iniciou Helô.

Que continuou: "Nasceu como um lindo bebê, foi crescendo e mostrando seu talento de modelo a TV foi trilhado com aplausos, caminhando com entusiasmo, chegou a apresentadora e agora alcançando o sucesso, você é elogiada por todos. E eu, antes, conhecida como Garota de Ipanema, hoje sou a mãe da Tici."

"Isso me alegra porque mãe fica mais feliz quando reconhecem os predicados dos filhos do que o de si próprio . Portanto, filha seja sempre como você é: alegre, espontânea e verdadeira. O meu amor por você é tão grande que já não cabe em um só coração. Parabéns! Saúde! Sorte! Sucesso sempre! Deus abençoe", finalizou.

Quem são os filhos de Helô Pinheiro?

Ela é casada com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966 e juntos tiveram quatro filhos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.

Filha mais velha do casal, Kiki Pinheiro nasceu em 1972. Atualmente, ela é influenciadora digital e é dona de um brechó. Segunda filha do casal, Jô Pinheiro veio ao mundo em 1974 e também é influenciadora digital.

Terceira filha do casal, Ticiane Pinheiro nasceu em 1976 e atualmente faz parte do time de apresentadores do programa Hoje Em Dia, da Record TV. Filho caçula do casal, Fernando Pinheiro Junior nasceu em 1980. É discreto nas redes sociais e é muito amado pela família. Ele sempre está ao lado dos pais e das irmãs nos eventos e festas.

