Gusttavo Lima mostra detalhes da festa de aniversário do filho: 'Tempo passa rápido'

O cantor Gusttavo Lima e a esposa, Andressa Suita, celebraram neste fim de semana o aniversário de 8 anos de Gabriel, o filho mais velho do casal

O cantor Gusttavo Lima e a esposa, a atriz Andressa Suita, celebraram neste final de semana o aniversário de 8 anos de Gabriel, o filho mais velho do casal. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 30, o artista mostrou registros da comemoração.

Nas fotos, é possível notar que a decoração da festa contou com uma estrutura vertical com o nome "Gabriel" escrito em letras brancas, ao lado de um semáforo. Balões em tons de vermelho, azul, prata e branco e elementos temáticos, como uma placa de “Pare” (STOP), outra com o número 8, e um painel com uma ilustração de um menino e um cachorro dentro de um carrinho azul complementaram a decoração.

Nos registros, o aniversariante apareceu ainda abrindo os presentes e aproveitando o momento na companhia dos pais e do irmão mais novo, Samuel, de 6 anos. " Dia mais que especial! Aniversário de 8 anos do meu primogênito Gabriel… Como o tempo passa rápido…", disse Gusttavo na legenda da publicação.

Bolinho em casa

No último sábado, 28, Andressa compartilhou que a família começou o dia em casa comemorando o aniversário de Gabriel. Com um bolinho simples, decorado com brigadeiros e uma vela de oito anos, a modelo celebrou o momento com muito carinho. Além de mostrar o aniversariante, ela também registrou o garoto ao lado do irmão mais novo, Samuel.

"São 8 anos que vivo diariamente com esse carinha... Um grande filho! Protetor, amigo, obediente, curioso, líder, forte, alegre, positivo, confiante e muito desconfiado, zero vítima... pega tudo no ar! Eu sou completamente apaixonada por ele, por ser exatamente assim! Que esse dia seja infinito", escreveu a influenciadora digital para o filho.

