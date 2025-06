Gretchen impressiona com fotos de sua filha gata: 'Nossa Dua Lipa'

No aniversário da filha, Gretchen impressiona ao postar fotos da herdeira; Giullia Miranda, de 22 anos, chamou a atenção com sua beleza

A cantora Gretchen chamou a atenção nesta terça-feira, 10, ao compartilhar fotos de sua filha, Giullia Miranda, na rede social. No dia do aniversário da herdeira, a Rainha do Rebolado postou cliques da jovem e celebrou a vida dela.

Com registros inéditos e belíssimos da garota, a famosa se declarou e falou as virtudes da menina. Gretchen até falou sobre a filha se parecer com a cantora Dua Lipa.

"Ela é a nossa Dua Lipa. Giullia Miranda A guerreirinha mais linda que eu conheço. Não nega a família. Trabalhadora, honesta e muito dedicada. Hoje é o dia dela e ela ama comemorar o aniversário dela. Parabéns minha filha. Saúde e muita felicidade. Você é determinada e merece o melhor da vida. Te amo", escreveu na legenda.

No final do ano passado, Gretchen comemorou a formatura de Giullia Miranda. Aos 22 anos, a moça, que fala três idomas, formou-se em Comunicação Social na França. A filha número seis da Rainha do Bumbum é fruto da relação com Giuliano Cezimbra, ex-segurança do Ratinho, com quem a famosa se casou em 2003.

Gretchen diz que quase teve AVC no Power Couple

A cantora Gretchen fez uma live em seu perfil na rede social para explicar a sua saída e de Esdras de Souza do Power Couple 7. A Rainha do Rebolado então deu detalhes de sua desistência, indo mais a fundo no que já havia falando.

Ao deixar a casa, a famosa deu um depoimento para o programa dizendo que havia chegado em seu limite. Antes de anunciarem sua saída da competição, os pombinhos conversaram sobre não estarem entregando o que o público deseja ao verem a eliminação de Francine e Júnior.

Gretchen então contou que quase teve um AVC dentro do reality show por conta de seu nervoso. A cantora explicou que a volta de Caroline e Radamés foi a gota de água para sua decisão e deu detalhes de como o casal a tirava do sério. Leia mais aqui!