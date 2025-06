Grazi Massafera abre álbum de momentos especiais em aniversário de 43 anos

Completando 43 anos de vida, a atriz Grazi Massafera fez uma profunda reflexão sobre a chegada do novo ciclo, incertezas e alegrias

Dia de festa na casa de Grazi Massafera! A atriz, que completa 43 anos de vida neste sábado, 28, usou as redes sociais para compartilhar com o público uma profunda reflexão a respeito de diversos assuntos, incluindo o início do novo ciclo que se inicia.

Em seu perfil oficial, Grazi abriu um álbum de fotos de momentos especiais vividos nos últimos tempos, incluindo uma foto bônus de quando ainda era criança, e aproveitou para comentar sobre decisões importantes, incertezas, amores e tudo o que faz parte do ciclo natural da vida.

" É… mais um novo ciclo! Mais um ano de frio na barriga depois de decidir um caminho importante na vida, de amores ao meu lado, de incertezas e medo também, de risadas e emoções incontidas. A vida é meio esse ‘esquenta, esfria’, agita e aquieta, faz parte, e sigo nesse delírio gostosinho do imprevisível achando às vezes que posso controlar algo", iniciou a famosa na legenda.

"Sempre firme nas coisas que acredito, na conexão com a minha essência, na curiosidade do que vem ao virar a esquina e no meu desejo de viver cada dia mais. O carinho e a ternura são cura pra essa canceriana raiz e impulsionam meu caminho nessa vida doida e cheia de emoções. Isso aquece meu coração e me dá ainda mais coragem. Muito obrigada por fazerem parte de metade desses 43, desde 2005", completou ela.

Nos comentários da publicação, diversos admiradores também deixaram mensagens carinhosas de felicitações a Grazi Massafera pelo seu aniversário: "Voa! Deus abençoe sempre!", declarou uma seguidora. "Que lindo e incrível como você é", disse outra. "Desde 2005, sempre na torcida por você. Feliz aniversário, parabéns!", falou uma terceira. "Feliz vida, que Deus te abençoe grandemente", escreveu mais uma.

Confira a publicação de Grazi Massafera:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

O aniversário da filha de Grazi Massafera

Em maio deste ano, Grazi Massafera usou as redes sociais para publicar uma homenagem mais que especial para a filha, Sofia, fruto de sua antiga união com Cauã Reymond, que completou 13 anos de vida no dia 23.

Em celebração a data, Grazi resgatou diversos registros antigos ao lado da herdeira, incluindo fotos e vídeos de quando ela ainda era pequena. Em uma das imagens, a artista aparece segurando Sofia, bem bebezinha, em um canguru.

Na legenda da postagem, a atriz mencionou as inúmeras qualidades da adolescente e o quanto se sente grata por poder compartilhar a vida ao seu lado; confira mais detalhes!

Leia também: Médica entrega o segredo da beleza de Grazi Massafera: 'É o básico do básico'