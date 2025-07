Gracyanne Barbosa agradece cuidados da ex-sogra, mãe de Belo: 'Sempre aqui'

A musa fitness Gracyanne Barbosa destacou todo o carinho e atenção que recebe diariamente da mãe de Belo, sua ex-sogra, em homenagem

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem à ex-sogra, dona Teresinha, que completou mais um ano de vida na na quinta-feira, 24. Em sua declaração, a famosa destacou todo o cuidado que a mãe de Belo possui com ela diariamente, mesmo quando estão distantes.

Para ilustrar a declaração, Gracy escolheu uma foto mais que especial ao lado da aniversariante: " Hoje é o dia dela, que me espera pra comer, me liga todos os dias, manda mensagem de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, dá bronca se for preciso. Me ensina sobre fé, faz todos de casa dar gargalhada com seu bom humor ", iniciou a ex-participante do BBB 25, da TV Globo, na legenda da imagem.

Em seguida, Gracyanne Barbosa retribuiu o carinho à ex-sogra: " Dona Teresinha, peço a Deus que continue te abençoando e te dando muita saúde. O restante estarei sempre aqui. Estamos juntas e a senhora sabe que sempre poderá contar comigo. Te amo ", finalizou a musa fitness.

Vale lembrar que, mesmo após o divórcio com Belo, a famosa segue residindo com dona Teresinha e uma das filhas do cantor. Recentemente, Gracyanne explicou que gosta da companhia dos familiares do ex-marido e ressaltou que não deseja que eles deixem sua casa.

" Somos uma família e família não se desfaz assim, né? Temos uma ligação muito forte. Dona Teresinha, todos os dias, me espera para comer. Quando estou em São Paulo, liga perguntando quando volto, diz que a casa fica vazia quando não estou. [...] Amo cada uma do seu jeito, o meu amor, cuidado e atenção, elas sempre terão", declarou ela, na ocasião.

Gracyanne Barbosa parabeniza a mãe de Belo

Quando Belo se separou de Gracyanne Barbosa?

Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram publicamente a separação em abril de 2024, após 16 anos de relacionamento. Na ocasião, o ex-casal confirmou que já estavam separados há cerca de oito meses, embora ainda morassem na mesma casa.

Atualmente, o cantor vive um relacionamento com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi. Gracy, por sua vez, não assumiu publicamente nenhuma união desde o fim do casamento com o artista. Apesar da separação, os dois se dão bem e possuem uma relação de amizade.

