Graciele Lacerda mostra como foi seu 1º Dia das Mães: '5 anos de luta'

Após 5 anos tentando ser mãe, Graciele Lacerda mostra como foi seu primeiro Dia das Mães com a filha nos braços e ao lado de Maria das Graças Lacerda

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, passou um domingo de Dia das Mães muito especial. Isso porque, pela primeira vez, após cinco anos tentando ter um bebê, ela conseguiu celebrar a data com a filha, Clara Lacerda Camargo.

Em sua rede social, a influenciadora digital postou fotos da comemoração que fez ao lado da mãe, Maria das Graças Lacerda, e da herdeira. A empresária do ramo da saúde viajou para Vitória, no Espírito Santo, para encontrar a família e passou a data com eles. Na legenda, a eleita do sertanejo refletiu sobre ter realizado seu sonho de ser mãe.

"Meu primeiro Dia das Mães! Depois de 5 anos de luta, hoje eu ouvi o tão sonhado: “Feliz Dia das Mães.” E nada mais justo do que viver esse momento ao lado de quem me deu a vida, minha mãe, que passou anos de joelhos orando comigo por esse sonho. Antes mesmo da Clara nascer, ela já tinha gerado sua neta no coração. Hoje, meu coração é só gratidão", começou dizendo.



"Para algumas mulheres, ser mãe é uma escolha. Para outras, é uma batalha, muitas vezes marcada por quedas, silêncios e dores que nos colocam no chão. Mas a fé, a esperança e o amor por um sonho nos fazem levantar… e seguir. Se hoje você é uma dessas mulheres que ainda está nessa espera, nessa luta silenciosa, saiba que eu já estive aí. A minha oração é que no próximo Dia das Mães você esteja com seu milagre nos braços. Fé, força… e nunca deixe de acreditar. Feliz Dia das Mães a todas que geram com o corpo, com o coração e com a alma!", declarou para ajudar outras pessoas que estão passando pelo que já viveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda mostra pela 1ª vez a sua barriga após o parto da filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após três meses do nascimento da filha deles, Clara Lacerda Camargo. Nesta sexta-feira, 18, a influenciadora digital passou por uma sessão de massagem e um antes e depois de seu abdômen foi postado.

Seguindo uma dieta equilibrada e treinando, a empresária do ramo da saúde, que preza por um emagrecimento natural, impressionou ao exibir que está com a região quase toda como antes de estar grávida. Veja como está aqui!