Graciele Lacerda chama atenção com homenagem para a sogra: 'Mulher incrível'

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou uma foto de dona Helena com Clara e prestou uma bela homenagem de aniversário

Graciele Lacerda usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste sábado, 2, dona Helena Camargo completou 81 anos e ela fez questão de homenagear a sogra.

A influenciadora digital compartilhou uma foto em que a mãe de Zezé Di Camargo aparece segurando a neta, Clara, no colo. O registro foi feito na festa de sete meses da menina, que aconteceu em Goiânia e teve como tema a princesa Rapunzel.

Ao postar a fotos nos Stories, Graciele escreveu uma bela mensagem. "Hoje Celebramos a vida de uma mulher incrível, cheia de luz, sabedoria e amor. Você é uma bênção em nossas vidas, um exemplo de fé, força e carinho. Que Deus continue te abençoando com saúde, alegria e muitos momentos felizes. Te amamos muito vovó!", declarou a famosa na legenda.

Dona Helena Camargo também recebeu uma homenagem especial de sua primeira neta, a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo. Ela compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a aniversariante e também recordou uma foto em que está com os dois filhos, José Marcus e João Francisco, e com Helena e seu Francisco, que morreu em 2020, aos 83 anos, e escreveu uma bela mensagem.

"Dona Helena, nossa matriarca, nossa força, nosso coração! A senhora é a alma que nos une, que nos ensina sobre amor, fé, trabalho e resiliência. Como primeira neta, tenho um orgulho imenso de carregar um pedacinho da sua história em mim. O seu olhar doce, a sua força silenciosa, sua sabedoria simples, mas profunda… tudo em você é inspiração. Obrigada por ser esse alicerce firme e, ao mesmo tempo, tão amoroso. Hoje celebramos a sua vida e tudo que a senhora representa para nós. Feliz aniversário, vó! Te amo", declarou a famosa ao terminar a homenagem.

Confira:

Graciele Lacerda comemora o aniversário da sogra - Foto: Instagram

Graciele Lacerda comove com declaração para a filha

Nesta última quinta-feira, 31, Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto de sua filha, Clara, que está com sete meses. A influenciadora digital, casada com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, mostrou a menina usando um look estiloso e uma touca na cabeça para se proteger do frio, e aproveitou a imagem para falar do seu amor pela herdeira.

"Não me canso de olhar para você e pensar o quanto Deus foi generoso comigo. Cada detalhe seu é perfeito, cada gesto, cada olhar, cada sorriso… tudo em você transborda amor e pureza. Você é tão fofa que enche meus dias de alegria e dá um novo sentido à minha vida. Meu maior presente, meu milagre, minha obra-prima de Deus. Que eu saiba sempre cuidar de você com todo o amor que existe em mim, porque você é a perfeição mais linda que eu já conheci", declarou a mamãe coruja. Veja a publicação!

