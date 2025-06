Gloria Pires mostra fotos raras da filha, Ana Morais; veja

Mãe de quatro, Gloria Pires mostra fotos da filha, Ana Morais, e encanta ao exibir registros inéditos da herdeira ao celebrar os 25 anos dela

A atriz Gloria Pires está comemorando nesta terça-feira, 10, o aniversário de uma de suas filhas, Ana Morais. Em sua rede social, a famosa fez um álbum com cliques inéditos ao lado da jovem, que está completando 25 anos, e encantou.

Além de surgir com a herdeira curtindo alguns momentos, a artista a exibiu sozinha e também resgatou um clique de quando estava grávida da garota. Gloria Pires também revelou fotos da infância da menina.

"Ana- seu nome traduz todas as suas qualidades: delicadeza, força, fidelidade, companheirismo, compromisso, disponibilidade para aprender e capacidade de amar. Há 25 anos você me acolhe, ensina, apoia e eu sou só gratidão por ser ter lhe trazido à esta mundo tão necessitado de pessoas como você. Que você colha todo esse amor que entrega aos que tem a sorte de conviver com você. Que sua luz brilhe cada dia mais! Te amo", declarou-se a atriz para a jovem.

É bom lembrar que além de Ana Morais, Gloria Pires teve mais dois filhos com o marido, Orlando Morais. Anttónia e Bento Morais. A primogênita Cleo foi fruto do relacionamento com Fábio Júnior.

Veja as fotos da filha de Gloria Pires:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Os filhos de Gloria Pires

Recentemente, a atriz Gloria Pires compartilhou com os seguidores um álbum de fotos especiais de seu fim de semana em família. Em seu perfil oficial, a artista publicou uma sequência de registros inéditos, incluindo cliques ao lado do filho caçula, Bento, de 19 anos.

Nas imagens, Gloria aparece coladinha com o herdeiro enquanto curte um dia ensolarado na piscina. Em meio às fotos, a veterana também mostrou Bento todo sorridente junto com um de seus cachorros de estimação. A artista ainda posou junto com o marido, o cantor e compositor Orlando Morais.

Além de Bento, Gloria Pires também é mãe de outros três filhos: Anttónia, Ana e Cleo, sua herdeira mais velha. A primogênita da veterana, que também é atriz, é fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Fábio Júnior.