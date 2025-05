Giovanna Lancellotti se diverte com surpresa de amigos em seu aniversário

Completando mais um ano de vida, a atriz Giovanna Lancellotti foi surpreendida por seus amigos e o noivo com uma celebração especial

Celebração na casa de Giovanna Lancellotti! A atriz, que completa 32 anos de vida nesta quarta-feira, 21, ganhou uma surpresa bastante especial de amigos e do noivo, Gabriel David, nos primeiros minutos do dia.

Por meio das redes sociais, a intérprete de Kamila em 'Dona de Mim', da TV Globo, revelou aos seguidores que recebeu um bolinho de chocolate simples de aniversário com algumas velinhas no topo do doce. Os registros originais foram compartilhados por Fernanda Paes Leme, uma das melhores amigas de Giovanna.

No vídeo, é possível ver a alegria da aniversariante assoprando as velinhas enquanto os convidados cantavam o famoso 'parabéns para você'. Ao final das felicitações, Fe Paes Leme ainda se divertiu ao cantarolar 'com quem será', referindo-se ao casamento da amiga com Gabriel, que acontecerá em breve.

"Viva a Pupi, minha linda amada amiga, dinda da minha filha, celera, celebre, voa, brilhe sempre", declarou a mãe da pequena Pilar na legenda da postagem. Além da festinha surpresa, Giovanna Lancellotti também ganhou uma bela homenagem do noivo.

"Hoje é dia da menina que mudou minha vida. Da minha melhor amiga. Do meu grande amor. Agradeço tanto por poder viver essa vida ao seu lado. Curtindo, aprendendo, vibrando, sorrindo, chorando e tudo que essa vida nos permitir. Que seus 32 anos sejam ainda mais bem vividos do que todos os outros. Você merece tudo de mais lindo sempre meu amor. Te amo muito. Feliz aniversário", escreveu Gabriel David.

Confira as surpresas de aniversário de Giovanna Lancellotti:

Giovanna Lancellotti e o noivo em surpresa de aniversário da atriz - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel David (@gabrieldavid)

Quando será o casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David?

A atriz Giovanna Lancellotti já tem data para se casar! Ela e o noivo, Gabriel David, marcaram o casamento para o mês de junho deste ano. Os dois vão oficializar a união em breve e já começaram a entregar os convites para os padrinhos com mimos especiais.

Giovanna e Gabriel vão fazer duas cerimônias de casamento. A primeira delas acontece no dia 21 de junho de 2025. Poucos dias depois, eles realizam uma nova festa de casamento, em 28 de junho. Por enquanto, eles não revelaram os detalhes de como será cada uma das celebrações.

O presente para os padrinhos conta com gravatas nas cores azul e prata para cada uma das cerimônias, um perfume de marca de luxo e uma garrafa de vinho personalizada com os nomes dos noivos.

