Giovanna Ewbank posta fotos inéditas da filha e se declara em data especial

Ela cresceu! A apresentadora Giovanna Ewbank encantou ao prestar uma bela homenagem para a filha, Titi, que completou 12 anos

Giovanna Ewbank usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua filha mais velha, Títi, que completou 12 anos nesta sexta-feira, 20. Em seu perfil, a apresentadora compartilhou um ensaio fotográfico encantador da herdeira e escreveu uma mensagem especial.

"Hoje Títi faz 12 anos. Doze. Uma idade que carrega o frescor da infância e o perfume da menina que começa a desabrochar. E como é bonito e emocionante te ver florescer meu amor. Ver sua luz ganhar ainda mais brilho", disse a mulher de Bruno Gagliassono começo do texto.

"Filha, você tem um olhar que atravessa. Um olhar que não apenas vê, mas percebe… Você vê quando alguém precisa de colo, de silêncio e de verdade. E consegue dar isso tudo com delicadeza e um amor que desmonta qualquer pessoa. Estar ao seu lado todos os dias, é um presente e um lembrete de que a vida é feita das coisas mais simples e mais profundas: Como o seu abraço demorado, sua risada espontânea, dessas que você dá o tempo todo, suas perguntas inesperadas que nos faz pensar no mundo com outros olhos", acrescentou Ewbank.

Ewbank seguiu falando sobre a personalidade de Titi. "Você já tem opinião. Tem atitude. Autoestima e amor-próprio. E está começando a dar os próprios passos, e o mais lindo é que não são os passos que a mandam, não os que esperam de você… mas os que vêm do seu coração, da sua vontade, os que fazem sentido pra você. E isso é muito potente! Que privilégio poder acompanhar esse seu processo meu amor. Ver a minha menina crescendo com coragem, com valores, com brilho. Te ver sendo amada por todos que te cercam, e não à toa. Mas porque sua alma é generosa, sua presença é leve, e sua vida é um presente diário na vida de quem tem a sorte de conviver com você."

"Filha, você é a coisa mais importante das nossas vidas. Nos ensina a cada dia sobre o que é ser humana, generosa, o que é de fato ser luz! Feliz 12 anos minha filha. Siga sendo quem você é, inteira, doce, intensa, empática e amorosa. A gente segue por aqui, te amando, te apoiando, e te aplaudindo de pé! Parabéns, meu amor! Nós te amamos!!", finalizou.

Além de Titi, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também são pais de Bless, de 10 anos, e de Zyan, de quatro.

