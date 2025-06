Gilberto Gil celebra aniversário da esposa, Flora Gil: 'Exemplo'

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 2, para celebrar o aniversário de 65 anos de sua esposa, Flora Gil

O cantor Gilberto Gil usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 2, para celebrar uma data especial: o aniversário de 65 anos de sua esposa, Flora Gil. Em uma publicação, ele compartilhou momentos especiais que viveu ao lado da amada e se declarou.

No vídeo, Flora aparece de mãos dadas com o cantor, ajudando nos preparativos antes das apresentações e trocando carinhos com ele. Ao fundo, toca a música ‘Flora’, composta por Gil em homenagem à companheira.

"Imagino-te já idosa/ Frondosa toda a folhagem/ Multiplicada a ramagem/ De agora/ Tendo tudo transcorrido/ Flores e frutos da imagem/ Com que faço essa viagem/ Pelo reino do teu nome/ Ó, Flora", diz a letra da canção.

E ele complementou: "Parabéns, Flora Gil! Exemplo de empresária, mulher, mãe, avó, amiga e muitas outras responsabilidades e cargos afetivos que sempre abraça com compromisso e zelo. Que seu dia seja de flores, afeto e reunião dos amigos e familiares".

Gilberto Gil se declarou recentemente para a esposa

Vale lembrar que o casal está junto há 43 anos e tem três filhos: Bem, de 39 anos, Bela, de 36, e José, de 32. Em 2024, o cantor compartilhou uma declaração sobre o amor no Dia dos Namorados. "Eu acho que o amor concretizado nos vários atos de aproximação entre pessoas que se amam, duas ou três ou quatro ou quantas forem, ao mesmo tempo ou não", ele iniciou.

De qualquer forma, nesses movimentos todos do amor, que é tudo que move, a questão final é o êxtase no mais intenso e mais completo possível que sempre nos arremessa ao plano do divino, nos arremessa fora da atmosfera do real terreno pra estratosfera do além divino. O amor é sempre isso, é pra isso!", publicou o músico nas redes sociais.

