Tania Khalill e Jair Oliveira emocionam ao celebrar o amor: 'Passamos pelas flores e espinhos'

Jair Oliveira e Tania Khalill são pais de Isabela e Laura; em entrevista à CARAS Brasil, o casal se emociona ao falar do relacionamento e família

Jair Oliveira (50) e Tania Khalill (47) formam um dos casais mais queridos do meio artístico, são mais de 20 anos juntos e, fruto desta relação, eles são pais Isabela e Laura. Atualmente, o casal vive nos Estados Unidos, a princípio seriam apenas alguns meses, mas a família acabou se adaptando à cultura e ao estilo de vida do país.

Em especial para o Dia dos Namorados — comemorado no Brasil na quinta-feira, 12 — Jair Oliveira e Tania Khalill fazem parte das celebridades convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre vida amorosa. O casal abre a intimidade e revela como vai passar a data.

"O Dia dos Namorados, hoje em dia, é para a gente tirar um tempinho, fazer algo de tudo que a gente já faz e ama muito: sair em um lugar legal, jantar e tirar esse momentinho que fazemos com frequência. Eu acho que é um das coisas que fazemos também para manter o nosso relacionamento", afirma Tania Khalill.

O casal mora nos Estados Unidos e lá, a data é comemorada no dia 14 de fevereiro, no chamado Valentine´s Day, Dia de São Valentim, mas eles reforçam que celebram duas vezes. Jair abre o coração ao falar de sua amada.

"É muito difícil eu definir um aspecto que eu gosto mais ou que chame atenção porque tudo com a Tania eu aprendo, até mesmo com o lado mais sombrio, que todos nós temos, eu aprendo e agradeço! Tenho muita gratidão pela existência dela na minha vida há tantos anos. É impossível definir o que eu sinto por ela e o que ela representa para mim!", se emociona Jair Oliveira.

Tania Khalill e Jair Oliveira acabam de lançar Cantabrincando, o quarto álbum do premiado projeto Grandes Pequeninos, criado em 2007 a partir do nascimento da primeira filha do casal, Isabela. A nova produção apresenta 10 canções inéditas.

Foto: Nathalia Shumacher

Abaixo, confira trechos editados da conversa de Tania Khalill e Jair Oliveira à CARAS Brasil.

No mês de abril de 2025, vocês completaram 24 anos juntos, como definem este tempo? E o que mais mudou?

Jair: Eu acho que a gente foi fortalecendo vários dos laços que a gente se comprometeu a amarrar e tem uma coisa que a Tania me falou recente e me marcou muito: 'Chegamos a um momento em que eu estou mais tempo da minha vida com você do que sem você'. Eu acho que o que não mudou e segue sendo muito importante é o amor, companheirismo, vontade de aprender. Como qualquer casal, passamos pelas flores e pelos espinhos. O que a gente tem que é muito especial, é a vontade de aprender sempre com esses caminhos espinhosos. Isso que nos fortalece. A nossa confiança nas nossas atitudes e, obviamente, uma fé em Deus que nos une e nos fortalece.

O que vocês mais admiram um no outro?

Tania:Eu acho que admirar é uma das coisas que a gente tem que sempre ir buscando dentro da gente e com o outro. Isso que ajuda a manter. O que me admira muito nele é a capacidade de amorosidade. Eu aprendo muito com ele sobre a gentileza com as pessoas, sobre confiar que a gente vai dando os passos e Deus [coloca] o chão embaixo! O que eu admiro muito é essa capacidade criativa insana.

Jair:Eu não tenho nem palavras para falar o quanto que eu admiro a Tania por tudo que ela representa, não só para mim, mas também para nossa família. É uma mulher de força, beleza, inteligência. Eu aprendi muito com ela e sigo aprendendo. Ela tem uma doçura, mas, ao mesmo tempo, tem uma força que sempre nos guia, nos carrega. Ela está sempre disposta a ajudar os outros. É um dos maiores corações que eu conheço.

Como o amor de vocês se transformou após o nascimento das filhas?

Tania:Mudou tanta coisa! Eu acho que a gente entendeu realmente o que é o amor nessa profundidade de pai e mãe. Quando a gente é filho a gente até imagina, mas depois que se depara com o amor pelos filhos a gente começa a buscar essa qualidade no relacionamento. A gente não aceita mais o menos. Essa frequência de amor é ainda mais bombada com a presença das meninas.

Jair:Eu acho que ser pais é uma transformação contínua e isso afeta todos os aspectos do relacionamento. Acho que com a chegada das meninas as coisas vão se transformando. Você precisa abrir mão de certas coisas e a gente foi aprendendo a ser seres melhores, menos egoistas e isso é um grande aprendizado do relacionamento: se adaptar a vários momentos e isso vai deixando o relacionamento cada vez mais maleável.

Leia mais em:Jair Oliveira e Tania Khalill fazem confissão sobre vida fora do Brasil: 'Grande aprendizado'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: