Gabriel Medina presta homenagem no aniversário da irmã: 'Minha eterna pequena'

Ela cresceu! O surfista Gabriel Medina encantou os seguidores ao comemorar o aniversário de 20 anos da irmã, Sophia Medina

Gabriel Medina usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã caçula, Sophia Medina, que completou 20 anos nesta quinta-feira, 15.

Para comemorar a data especial, o surfista compartilhou duas fotos em que aparece abraçado com a aniversariante e prestou uma mensagem especial para ela. "Feliz aniversário, minha eterna pequena Sophia Medina. Um beijo do seu irmão coruja. Te amo!", declarou o atleta na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Medina deixaram mensagens de felicitações para Sophia. "Muito linda. Parabéns, que Deus abençoe e te dê muitos anos de vida, minha princesa", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Sophia! Um novo ciclo lindo para você!! Aproveita seu dia", escreveu outra. "Parabéns, Sophia, muitas felicidades!!", desejou uma fã.

Sophia também agradeceu a homenagem do irmão. "Te amo muito, Bi. De sempre pra sempre", declarou a surfista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Gabriel Medina revela segredo de sucesso no surfe

Gabriel Medina é medalhista olímpico e tri-campeão mundial de surf da ASP World Tour (2014, 2018 e 2021), tendo sido o primeiro brasileiro a vencer um mundial da modalidade. Desde o início de sua carreira, sempre despontou com um atleta brilhante. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ele revela segredo do sucesso no esporte: "Quero alcançar mais conquistas".

Com apenas 9 anos começou a surfar e com 11 já havia ganho seu primeiro campeonato nacional. Medina analisa sua carreira no esporte e menciona que não existe segredo. O campeão destaca a importância do foco e uma base de apoio.

"Sinceramente, não guardo segredos em relação a minha performance no esporte. Eu tenho muito foco, muita dedicação e dou todos os dias o meu melhor. Sem contar que tenho amigos, família e profissionais incríveis ao meu lado que não medem esforços para contribuir com essa minha evolução. Quero continuar o que sempre fiz desde que comecei a surfar e quero alcançar mais conquistas", declara. Veja a entrevista completa!

