Flávia Alessandra se declara para Otaviano Costa em aniversário: 'Te amo'

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra fez uma linda declaração para o marido Otaviano Costa, que está completando 52 anos de vida

Nesta terça-feira, 13, Otaviano Costa está completando 52 anos de vida e tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Como era de se esperar, Flávia Alessandra resgatou algumas fotos antigas do início do relacionamento e se declarou para o amado.

"Te conheci no meio do mar, como quem não espera nada… Cinco meses depois, casamos! Com você é assim: apaixonante, certeiro, intenso. Te conheci como Tiano, como MOP, como papai… e em cada uma dessas versões, eu me reconheci mais inteira também. Te tenho nos silêncios e nas gargalhadas. No meio da confusão ou aqui no nosso casulo. Em cada fase, em cada recomeço, você me traz música. Sorriso fácil. Você fala e todo mundo se encanta… e eu fico daqui te desvendando em cada palavra", começou ela.

Em seguida, a atriz seguiu sua declaração. "Esse ano, a saudade fez a gente seguir mais juntos do que nunca. E é lindo ver você se reinventando e se desafiando. Eu e nossas meninas ficamos daqui aplaudindo cada passo, com o coração cheio de orgulho e contando os dias para você voltar. Que presente te ter aqui e poder vibrar a sua vida… e tudo o que ainda temos pela frente! Feliz renascimento, my love. Te amo infinito", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Amor

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Recentemente, foi celebrado o Dia do Beijo e a atriz fez questão de comemorar. A famosa publicou um vídeo em que mostra diversos momentos de carinho com o marido Otaviano Costa.

"Entre tantos beijos, os nossos sempre contam a melhor história. Hoje, amanhã e sempre, my love… Feliz dia do beijo! Beijem muito", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Mais um dia difícil na vida do solteiro", brincou uma internauta. "Sempre achei lindo o tanto que ele idolatra e é apaixonado nela", disse outra. "Aquele casal que a gente gosta de ver", escreveu uma terceira.

Flávia Alessandra está confirmada para interpretar Sandra em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

