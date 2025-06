Flávia Alessandra ganha bela homenagem da filha em seu aniversário: 'Melhor colo'

Giulia Costa encanto ao escrever uma mensagem especial para a mãe, a atriz Flávia Alessandra, que completou 51 anos neste sábado (7)

Giulia Costa usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, a atriz Flávia Alessandra, que completou 51 anos neste sábado, 7.

Para comemorar a data especial, a jovem compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com a mãe, incluindo de quando era criança, e escreveu uma bela mensagem para ela. "Mãe, que a gente siga caminhando juntas por esse mundão", disse ela no começo do texto.

"Obrigada por me ensinar tudo que sei, meus valores, meu jeito pesado de andar, que passar embaixo de escada da má sorte, gostar de pizza de aliche ficou difícil de acompanhar, dar conta das 1001 coisas que você dá perfeitamente bem", acrescentou.

Por fim, Giulia se declarou para a mãe. "Mãe, te desejo saúde e proteção pra que você ainda viva mais 51 anos (no mínimo) ao meu lado, ouvindo meus segredos, minhas confissões e meus erros, sempre atenta, e sempre com o melhor colo do mundo pra eu chorar e/ou gargalhar. Te amo mais que tudo, F.A!!! Viva você", finalizou.

Giulia, que está com 25 anos, é filha de Flávia Alessandra com o diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012). A atriz também é mãe de Olivia, de anos, fruto de seu atual casamento com o apresentador Otaviano Costa.

Confira:

Giulia Costa reflete sobre comparações com a mãe

Giulia Costa, de 25 anos, filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012), abriu o jogo sobre como lida com a pressão estética e as comparações feitas pelo público entre ela e a mãe.

"Quando nascemos mulheres, essa cobrança em relação ao corpo inevitavelmente acontece. As novas gerações se conscientizaram mais sobre liberdade corporal — demos alguns passos para trás agora —, mas tenho certeza de que ainda vamos dar passos para frente", desabafou.

A atriz revelou como as expectativas do público sobre sua imagem geraram cobranças. "Criaram uma expectativa sobre quem eu deveria ser, e quando eu não me tornei essa musa de corpo como a minha mãe, isso virou um ataque", acrescentou. Confira o desabafo completo!

