Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Filhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'
Datas Especiais / Homenagem

Filhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'

No Dia dos Pais, a esposa de Junior Lima, Monica Benini destacou o lado 'paizão' do artista com os dois filhos do casal; veja homenagem

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 15h06

Junior Lima é pai de Otto e Lara
Junior Lima é pai de Otto e Lara - Foto: Reprodução /Instagram; @lally.z

O cantor Junior Lima ganhou uma bela homenagem de Dia dos Pais da esposa, Monica Benini. Por meio das redes sociais, a influenciadora publicou algumas fotos raríssimas do artista em um momento carinhoso com os dois filhos do casal, Otto, de 7 anos, e Lara, de 3.

Monica ainda aproveitou para destacar o lado paizão de Junior com os pequenos e ainda ressaltou o quanto a família o ama. "Tem crianças, na nossa casa, fãs de uma versão sua que ninguém mais conhece. Tem uma adulta aqui também. Acho que isso quer dizer tudo. Te amamos infinito… e além", declarou ela na legenda.

"Enfim, um milhão de emoções. E a maior delas todas é essa aqui. A gente te ama tanto", escreveu a esposa de Junior em outro registro do artista com os filhos. Vale lembrar que Monica Benini e o cantor optaram por preservar a imagem dos pequenos e, com isso, publicam somente fotos em ângulos que não mostram os rostos de Otto e Lara.

Confira as fotos de Junior Lima com os filhos:

Junior Lima com os filhos, Otto e Lara - Reprodução/Instagram
Junior Lima com os filhos, Otto e Lara - Reprodução/Instagram

O diagnóstico da filha de Junior Lima

Recentemente, o casal, que é bastante discreto em relação a vida pessoal, abriu uma exceção para compartilhar com o público o diagnóstico de Síndrome Nefrótica da filha caçula. A condição rara, que afeta os rins, foi revelada por Junior Lima e Monica Benini em julho deste ano.

Em entrevista ao programa 'Fantástico', da TV Globo, Junior explicou que decidiu, junto com a esposa, falar abertamente sobre o assunto para deixar um alerta a respeito da seriedade da doença, ainda pouco comentada.

"A gente resolveu postar justamente pela questão da desinformação que a gente viveu no começo, que foi muito aflitiva e o susto que a gente toma no começo de não saber o que é, e da seriedade do que ela tinha. A gente não abre intimidade, mas tem um papel importante nisso. Se eu tivesse ouvido falar disso antes, talvez tivesse diagnosticado antes", declarou o irmão de Sandy, na ocasião.

Leia também: Junior Lima compartilha primeiros sinais que indicaram condição rara na filha

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Junior limaMonica BeniniFilhos de Junior Lima
Monica Benini Monica Benini  Júnior Lima Júnior Lima  

