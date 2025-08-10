Filhos de Junior Lima surgem em fotos raríssimas com o pai: 'Emoções'

No Dia dos Pais, a esposa de Junior Lima, Monica Benini destacou o lado 'paizão' do artista com os dois filhos do casal; veja homenagem

O cantor Junior Lima ganhou uma bela homenagem de Dia dos Pais da esposa, Monica Benini. Por meio das redes sociais, a influenciadora publicou algumas fotos raríssimas do artista em um momento carinhoso com os dois filhos do casal, Otto, de 7 anos, e Lara, de 3.

Monica ainda aproveitou para destacar o lado paizão de Junior com os pequenos e ainda ressaltou o quanto a família o ama. " Tem crianças, na nossa casa, fãs de uma versão sua que ninguém mais conhece. Tem uma adulta aqui também. Acho que isso quer dizer tudo. Te amamos infinito… e além ", declarou ela na legenda.

"Enfim, um milhão de emoções. E a maior delas todas é essa aqui. A gente te ama tanto", escreveu a esposa de Junior em outro registro do artista com os filhos. Vale lembrar que Monica Benini e o cantor optaram por preservar a imagem dos pequenos e, com isso, publicam somente fotos em ângulos que não mostram os rostos de Otto e Lara.

Confira as fotos de Junior Lima com os filhos:

Junior Lima com os filhos, Otto e Lara - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monica Benini (@monicabenini)

O diagnóstico da filha de Junior Lima

Recentemente, o casal, que é bastante discreto em relação a vida pessoal, abriu uma exceção para compartilhar com o público o diagnóstico de Síndrome Nefrótica da filha caçula. A condição rara, que afeta os rins, foi revelada por Junior Lima e Monica Benini em julho deste ano.

Em entrevista ao programa 'Fantástico', da TV Globo, Junior explicou que decidiu, junto com a esposa, falar abertamente sobre o assunto para deixar um alerta a respeito da seriedade da doença, ainda pouco comentada.

"A gente resolveu postar justamente pela questão da desinformação que a gente viveu no começo, que foi muito aflitiva e o susto que a gente toma no começo de não saber o que é, e da seriedade do que ela tinha. A gente não abre intimidade, mas tem um papel importante nisso. Se eu tivesse ouvido falar disso antes, talvez tivesse diagnosticado antes", declarou o irmão de Sandy, na ocasião.

Leia também: Junior Lima compartilha primeiros sinais que indicaram condição rara na filha