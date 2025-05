Filho de MC Daniel rouba a cena ao surgir fantasiado em festinha de 3 meses

MC Daniel e Lorena Maria realizaram uma festinha temática em celebração aos 3 meses de vida de Rás, primeiro filho do casal

MC Daniel e Lorena Maria organizaram uma festinha intimista no último domingo, 18, para celebrar os 3 meses de vida do primeiro filho do casal, Rás. O pequeno, que chegou ao mundo em fevereiro deste ano, ganhou um evento temático para comemorar a data especial em família.

Por meio das redes sociais, o ex-participante da 'Dança dos Famosos', da TV Globo, compartilhou com o público alguns detalhes do evento, que desta vez contou com a temática da animação infantil 'O Poderoso Chefinho'. Esbanjando fofura, o bebê roubou a cena ao surgir usando roupas semelhantes a do personagem principal do desenho : uma camisa social branca, calça preta e uma gravata da mesma cor.

Papai coruja, MC Daniel também entrou no clima e utilizou a mesma 'fantasia' para comemorar a vida do herdeiro. Já Lorena Maria apostou em um vestido justo em tom de terracota e cabelos soltos com tranças. A festinha de Rás ainda contou com uma decoração caprichada com balões em azul, docinhos e um bolo de três andares.

Confira detalhes do mesversário de Rás:

MC Daniel e Lorena Maria celebram 3 meses do filho, Rás - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Lorena Maria desabafa sobre mudanças após a gravidez

Recentemente, a noiva de MC Daniel desabafou sobre as mudanças no corpo após a gravidez de Rás. "Meu peito ainda está grande. Eu vou ter que diminuir porque dói, porque pesa e porque para fazer TV, essas coisas, quanto mais natural você for, melhor. Quanto menos procedimentos você tiver, melhor", declarou Lorena Maria.

"Eu tenho um peito que ficou muito grande depois da gravidez e não dá para ocupar a tela toda de uma Rede Globo. E também eu vou ter que diminuir porque dói, não é legal ter um peito gigante", concluiu a influenciadora digital.

Leia também: Médica analisa procedimentos estéticos de Lorena Maria 2 meses após parto: 'Interferem'