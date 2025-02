Filho de Gaby Amarantos completa 16 anos; veja o quanto ele cresceu!

A cantora Gaby Amarantos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques com o filho, Davi, que está completando 16 anos

A cantora Gaby Amarantos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao compartilhar cliques com o filho, Davi, que está completando 16 anos. Para celebrar a data especial, a artista compartilhou uma homenagem para a adolescente em seu perfil no Instagram.

"Sou mãe desse rapaz, desse homão com tantas nuances de menino e jeito de moleque. Davi é meu raio de sol e foi depois do nascimento dele que tudo que eu sempre sonhei -e mais- começou a acontecer na minha vida justamente porque ele me trouxe essa vibe de sorte e de força pra seguir vencendo por nós", iniciou ela na legenda.

E continuou: "Filho, eu te amo do jeito que você é e amo mais ainda o homem incrível que você vem se tornando, que ama cozinhar, ficar trancado no quarto falando com aquelas pessoas aleatórias do seus jogos de videogame, que ama Pets, que ama e tem a benção de crescer sendo criado por duas mães, que ama música e que me impressiona me apresentando artistas que eu ainda não conhecia".

Em seguida, relembrou que sentiu medo após o nascimento do filho. "Quando você chegou eu tive muito medo, porque ser mãe solo no Brasil não é fácil, mas com o tempo e com o nosso arranjo familiar cheio de apoio, base e estrutura eu e tua tia/mãe Biele Santos estamos conseguindo produzir esse ser humano hétero top (brincadeirinha) melhor para o planeta".

"Parabéns, minha vida, parabéns meu tesouro, parabéns, coisa linda de mamãe, parabéns, 'peto' perfeito e bagunceiro, parabéns, minha joia rara, minha autarquia, meu menino criança que ainda dorme num casulo e que nessa performance linda de viver sabe todas as siglas LGBT’s"…

E agradeceu: "Você ainda tem muito a descobrir sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre circular nos ambientes, sobre o mundo, sobre as relações e principalmente sobre esse teu clube do Remo que não sai da Série C (como você mesmo diz). Obrigada por todas as aulas que você me dá e desejo que nossa Senhora de Nazaré, todos os Orixás, e que o amor de Jesus com o seu divino Espírito Santo te encham de esperança e te façam continuar a ver a vida desse jeito lindo e 'Minecraftico' que só você enxerga".

Por fim, brincou: "Hoje está liberado comprar os apetrechos de jogos que você quiser, mas só depois de lavar a louça e sair pra dar uma volta com o costelinha e o bingo. Seja muito feliz, meu erê, e tenha certeza que você é meu maior orgulho!"

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Que rapaz lindo, amoroso e educado. Saúde e muito amor", disse um. "Que rapaz lindo, amoroso e educado. Saúde e muito amor", comentou outro. "Meu Deus ele tá gigante, Gabi! Eu estudava na mesma escola que ele e lembrava dele pequeno e eu no ensino médio! Quanto amor", recordou outra seguidora.

