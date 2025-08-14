CARAS Brasil
  Filho de Carolina Dieckmmann ganha homenagem da mãe em aniversário de 18 anos
Datas Especiais / Parabéns!

Filho de Carolina Dieckmmann ganha homenagem da mãe em aniversário de 18 anos

Ele cresceu! A atriz Carolina Dieckmmann exibiu uma sequência de fotos inéditas em homenagem ao filho caçula, José, que completou 18 anos

por Rafaela Oliveira
Publicado em 14/08/2025, às 13h06

Carolina Dieckmmann celebra 18 anos do filho caçula
Carolina Dieckmmann celebra 18 anos do filho caçula - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann iniciou o dia em clima de muita festa! Nesta quinta-feira, 14, a atriz usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao filho caçula, José Worcman, que está completando 18 anos de vida.

Em celebração a data especial, a intérprete de Leila no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, publicou um vídeo com diversas fotos inéditas do herdeiro, incluindo registros antigos e recentes. Mãe coruja, Carol Dieckmmann mencionou o quanto a chegada de José deixou sua vida e a família mais completa.

"Nesse dia, há 18 anos, eu saí de casa com uma barriga e voltei com uma pessoa… Você, filho. De lá pra cá, tanto amor, tanto! Acho que todos os dias eu te disse que te amo; e vi no seu rosto de leãozinho, que você me ama desse jeitinho. Você me enche de orgulho, filho. Não só pelas conquistas, mas pelo seu jeito de ir atrás... Você sabe o tanto que faz diferença, a disciplina, o caráter, a resiliência. Eu morro de felicidade porque você existe", iniciou a atriz na legenda.

"Eu desejo que você encontre pelo caminho, tudo que joga no mundo... Eita, justiça bonita. Ah, José, nem sempre vai ser do jeito que você espera, filho, mas que a vida vai também te trazer um monte de coisas incríveis que você não estava esperando. Feliz aniversário, meu Zumzum... Estou aqui pra tudo, pra sempre, pr'além...", completou a famosa.

Vale lembrar que além de José Worcman, fruto de seu atual casamento com Tiago Worcman, Carolina Dieckmmann também é mãe de Davi Frota, de 26 anos, da antiga união com o ator Marcos Frota.

Confira a homenagem de Carolina Dieckmmann para o filho caçula:

Filho de Carolina Dieckmmann ganha declaração da madrinha, Regina Casé

A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 14, para compartilhar uma mensagem especial para o afilhado, José Worcman, que é filho da atriz Carolina Dieckmmann com o empresário Tiago Worcman, e está completando 18 anos; confira a homenagem!

Leia também: Carolina Dieckmmann divide foto rara com o marido e o filho caçula

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

José Worcmancarolina dieckmmannFilho de Carolina Dieckmmann
Carolina Dieckmann Carolina Dieckmann  

