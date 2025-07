Filho de Bianca Andrade ganha café da manhã temático em seu aniversário

A influenciadora digital Bianca Andrade preparou um café da manhã especial para comemorar o aniversário de 4 anos do filho, Cris

Bianca Andrade preparou uma surpresa especial para comemorar o aniversário do filho, Cris. O menino, fruto de seu relacionamento com o jornalista Fred Bruno, completou quatro anos de vida nesta terça-feira, 15.

Para comemorar a data especial, a empresária e influenciadora digital preparou um café da manhã com o tema da animação infantil Toy Story. A decoração contou com muitas bexigas coloridas e elementos do universo do Woody, Buzz Lightyear e Jessie.

Depois, Bianca mostrou outra surpresa que preparou para o herdeiro. Assim que saiu do quarto, Cris, que estava usando uma roupa do personagem Buzz Lightyear e pantufas, encontrou bexigas coloridas, alguns brinquedos espalhados no corredor e um prato com biscoitos e algumas velas. O aniversariante apagou as velinhas e abraçou a mamãe.

Ao dividir o registro encantador, a influencer celebrou a vida do filho. "Feliz aniversário, meu Gudugo amado! Mamain te ama ao infinito e além!", declarou ela na legenda da publicação.

Confira:

Bianca Andrade prepara café da manhã especial para o filho - Foto: Instagram

A influenciadora Bianca Andrade está aproveitando uma viagem romântica por Londres ao lado do novo namorado, o ator e tiktoker Diego Cruz. Nos Stories do Instagram, empresária, também conhecida como Boca Rosa, mostrou momentos do casal em um restaurante e revelou uma curiosidade sobre o parceiro: ele não permite que ela pague a conta.

"Quem paga a conta?", disse Bianca, reproduzindo uma pergunta frequente do público. Em seguida, apontou para Diego, que respondeu com bom humor: "É isso, faz parte, não faz?". A influenciadora respondeu: "É, sou caríssima. O cabelo é caro, a maquiagem é cara... nada do que eu gasto ele gasta. Unha é caro, sobrancelha é caro, viver é caro, então o mínimo é ele pagar. Eu não pago nada, ele que paga tudo". Confira!

