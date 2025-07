Filha de Wesley Safadão ganha café da manhã especial de aniversário; veja

Em seu aniversário de 11 anos, filha de Wesley Safadão ganha café da manhã; Thyane Dantas mostrou fotos do momento e outros cliques inéditos da menina

A esposa de Wesley Safadão, a influenciadora Thyane Dantas, compartilhou em sua rede social nesta segunda-feira, 14, que está comemorando o aniversário de sua primogênita, Ysis. Além de fazer uma declaração para a menina com um álbum, ela postou cliques do café da manhã que tiveram.

Relembrando registros da gravidez e da herdeira mais velha quando bebê, a influencer fez a homenagem e comoveu. "Hoje a minha princesa faz 11 anos. Deus é bom o tempo todo! O aniversário dela é sempre um marco de profunda gratidão. Passa um filme na minha cabeça… É impossível não se emocionar ao reconhecer o agir de Deus em cada detalhe", começou dizendo.



"Eu celebro não apenas a vida da Ysis, mas também quem Deus É e tudo o que Ele fez a partir da chegada dela na minha vida. Foi quando ela nasceu, com dias ainda de nascida, que Deus marcou um encontro pessoalmente comigo e se revelou ao meu coração de maneira sobrenatural. Ele me trouxe luz, esperança, vida e Propósito. Na Bíblia, sempre que Deus quer iniciar um novo tempo, Ele envia um bebê. E foi assim comigo. Com a chegada da Ysis, nasceu também um novo tempo. Um tempo de restauração, relacionamento e intimidade com Deus", disse.



"11 anos se passaram até aqui.. e eu posso te afirmar que eu conheço à um Deus que faz novas todas as coisas. Que realiza o impossível. E que, quando decide agir, nada e ninguém pode impedir! Ele transforma histórias, restaura corações e marca vidas para sempre com o Seu Propósito. A caminhada com Ele é a única certeza de que, verdadeiramente, nada nos faltará. (Salmo 23)", escreveu.

Após a declaração, Thyane Dantas mostrou que comemoraram a data logo ao acordarem. "Café da manhã especial com ela, nossa princesa aniversariante do dia", publicou os cliques de todos reunidos.

Assim como ela, Wesley Safadão também fez uma homenagem para a herdeira. O cantor emocionou ao recordar as lembranças especiais ao lado da pequena.

Filha de Wesley Safadão impressiona ao traduzir a mãe em inglês

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis Dantas, impressionou ao fazer uma aparição na rede social da mãe. Nos últimos meses, a herdeira mais velha da esposa do cantor gravou um vídeo ao lado da influenciadora e chamou a atenção com sua inteligência.

Mais uma vez, a garota surpreendeu com sua habilidade em falar em inglês perfeitamente. Após fazer uma apresentação na escola na língua,Ysis apareceu traduzindo a fala de Thyane. Enquanto a mãe falava o versículo da Bíblia em português, a menina foi passando para a língua estrangeira. Veja o vídeo aqui.