Filha de Susana Werner e Julio Cesar ganha surpresa especial do namorado

Filha caçula de Susana Werner e Julio Cesar, Giulia foi surpreendida pelo namorado em seu aniversário de 20 anos; veja fotos

Filha de Susana Werner e Julio Cesar, Giulia Werner celebrou o aniversário em grande estilo! A caçula do casal, que completou 20 anos de vida na quarta-feira, 30, ganhou uma surpresa inesquecível do namorado: um buquê de flores, diversos balões e um jantar bastante especial em um restaurante.

Por meio das redes sociais, Susana mostrou alguns registros da noite de celebração em família. Nas imagens, é possível perceber que a aniversariante ficou bastante feliz com a surpresa do amado. Em outro vídeo, o genro da famosa aparece abrindo a porta do carro para Giulia, além de ajudá-la a carregar os presentes.

Mais cedo, a esposa do ex-goleiro publicou uma bela homenagem para a filha caçula do casal, onde resgatou algumas fotos antigas e atuais da herdeira e as reuniu em um vídeo emocionante. Em meio aos cliques, Giulia aparece em momentos marcantes e divertidos ao lado da família.

" Parabéns meu amor. Que você faça mais muitos anos de vida. Te amo muito! Mamãe ", declarou a modelo na legenda da postagem. Julio Cesar, por sua vez, repostou em seu perfil o vídeo carinhoso feito pela esposa. Vale lembrar que além de Giulia, os dois também são pais de Cauet, de 22 anos.

Confira a publicação de Susana Werner:

A semelhança de Julio Cesar com a filha caçula

Recentemente, Susana Werner dividiu com o público uma foto onde aparece ao lado do marido, Julio Cesar, e da filha caçula do casal, Giulia. A postagem rapidamente recebeu inúmeros comentários de internautas, que não deixaram passar despercebida a grande semelhança da jovem com o pai.

"A filha de vocês é a xerox do pai", escreveu uma seguidora. "A menina é muito parecida com o pai", comentou outra. "A moça é a fotocópia do pai", disse uma terceira. "A filha de vocês é a coisa mais linda, mistura perfeita", declarou mais uma.

