Filha de Leonardo mostra fotos inéditas de sua infância com o cantor

Com cliques de quando era criança, Monyque Isabella, filha de Leonardo, faz declaração no aniversário do sertanejo e encanta com lembranças

A filha do cantor Leonardo, Monyque Isabella, fez uma homenagem no aniversário do sertanejo nesta sexta-feira, 25 de julho. Em sua rede social, a jovem, que trabalha com agronomia, relembrou fotos com o pai e encantou ao resgatar cliques de sua infância com ele.

"Feliz aniversário pai! Que Deus te guarde, te abençoe e te dê muitos anos de vida pra continuarmos dividindo muitas alegrias juntos! Te amo", escreveu a moça para o cantor.

É bom lembrar que Monyque Isabella é a segunda filha de Leonardo. Ela é fruto da relação do artista com Sandra.

Tempos atrás, ao participar do Sabadou, de Virginia Fonseca, a herdeira número dois do cantor revelou como ele escolheu seu nome composto. "Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela.

Em seguida explicou o motivo de Leonardo ter colocado Monyque: "Ele fala que é por causa da Monique Evans e que eu dei sorte porque ele ia colocar Gretchen. Ele ficou três dias sem aparecer em casa e pediu para o tio dele levar o documento. Quase secou o leite de tanto que ela chorou. Ela chorou por três dias. Ele apareceu lá e só colocou a cara (na porta), minha mãe pegou o sapato e jogou no meio da testa dele".

Quem são os filhos de Leonardo?

Vale lembrar que o cantor Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o mais velho e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Enquanto que Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.