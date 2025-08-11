Filha de Gugu Liberato impressiona com declaração para o namorado: 'Melhor decisão'

Marina Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, postou algumas fotos com o namorado e se declarou ao celebrar 5 anos de namoro

Marina Liberato, filha de Gugu Liberato (1959-2019), usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 11, ela completou cinco anos de namoro com Felipe Lessa.

Em seu perfil oficial, a jovem compartilhou algumas fotos ao lado do amado, incluindo algumas em que eles aparecem se beijando, e se declarou. "Hoje celebramos 5 anos! Quando olho para trás e vejo todos os picos e vales que enfrentamos juntos, meu coração se enche de gratidão a Deus", disse ela no começo do texto.

"A melhor decisão que tomamos foi colocar Jesus como prioridade em nossas vidas e como o centro da nossa relação. Passamos de viver sem a direção d'Ele para viver cada dia para Ele, e essa escolha transformou não apenas o nosso relacionamento, mas também quem somos individualmente. Eu te amo para sempre e sou imensamente grata por você escolher me amar todos os dias", completou Marina.

A publicação encantou os internautas, que encheram os comentários de mensagens carinhosas. "Parabéns muitas felicidades ao casal, Deus abençoe poderosamente lindos", disse uma seguidora. "Parabéns ao casal. Deus abençoe infinitamente a união de vocês", escreveu outra. "Que Deus abençoa essa união para sempre", desejou uma fã.

Vale lembrar que Mariana é irmã de João Augusto e de Sofia Liberato, que se casou no dia 16 de maio durante uma cerimônia com o empresário e piloto Gabriel Gravino, em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela ganhou um presente inusitado da irmã gêmea e do cunhado.

Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Sofia revelou que recebeu uma planta chamada de 'money tree [na tradução literal: árvore do dinheiro]'. "Eu não sei se eu falei para vocês, mas a Marina e o Felipe deram para mim e para o Gabriel de casamento essa árvore, que é a money tree, esqueci o nome em português. E eu estava com medo dela estragar nessa nossa viagem de um mês... E eu cheguei aqui, ela estava linda, tá maravilhosa, e eu fiquei muito feliz, porque eu não dei água para ela nem nada, mas ela está viva e bora cuidar", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Liberato (@marinamliberato)

João Augusto mostra presente especial que ganhou da mãe

O filho de Gugu Liberato (1959–2019) com Rose Miriam, João Augusto Liberato, usou as redes sociais para compartilhar registros de um presente especial que ganhou da mãe. A viúva do apresentador guardou em segredo todas as velas de aniversário do herdeiro até ele completar 18 anos e as colocou em um quadro emoldurado, acompanhado de fotos.

"Acabei de voltar da academia, cheguei em casa e olha a surpresa que minha mãe me deu. Ela me deu um quadro com todas as velas de cada aniversário que tive até os 18 anos. Tem umas fotos minhas também, de quando eu era pequeno", disse João ao mostrar o quadro.

"Muito legal isso aqui. Obrigado, mãe! Não sabia que você tinha guardado essas velas. Você guardou esse segredo, então, por 18 anos", brincou ele ao mostrar Rose Miriam — mãe também das gêmeas Sofia e Marina Liberato, de 21 anos, frutos de seu relacionamento com Gugu. Confira!

Leia também:Filha de Gugu faz forte declaração ao pai durante o Dia dos Pais nos EUA