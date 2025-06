Filha de Fátima Bernardes mostra comemoração do aniversário de 89 anos do avô

Filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer usou as redes sociais nesta quarta, 25, para celebrar uma data especial

Filha dos jornalistasFátima Bernardese William Bonner, Beatriz Bonemerusou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para celebrar uma data especial. Nos stories de seu perfil, ela mostrou um registro da comemoração do aniversário de seu avô materno, Amâncio, que está completando 89 anos.

A foto compartilhada mostra que Amâncio teve uma comemoração discreta em um restaurante e ficou bastante alegre durante a "festinha". Ainda é possível ver que o pai de Fátima cantou os parabéns com um bolo decorado com o tema futebol.

Filha de Fátima Bernardes, Bia Bonemer mostra o avô materno — Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Fátima Bernardes usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua mãe, dona Eunice Gomes Bernardes, que completou 83 anos de vida. Relembre!

Quem são os filhos de Fátima Bernardes?

Vale lembrar que a apresentadora Fátima Bernardes é mãe de três filhos: os trigêmeos Laura, Vinicius e Beatriz Bonemer, de 28 anos, que são frutos de seu casamento com o jornalista William Bonner. Os jornalistas foram casados por 25 anos e anunciaram publicamente o divórcio em 2016.

Recentemente, Fátima comentou sobre sua boa relação com o jornalista. "Toda a família reunida por um momento bacana, a conclusão do mestrado da minha filha Laura. É ótimo [viajar junto com o ex]. Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo. Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível", declarou a famosa.

Atualmente, Fátima Bernardes vive um relacionamento de quase 8 anos com o deputado Túlio Gadelha. William Bonner, por sua vez, é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas desde 2018.

Leia também: Fátima Bernardes fala sobre fobia e desabafa em relação à ansiedade: ‘Imprevisível’