Filha de Edson, da dupla com Hudson, Bella celebra 6 anos com festa encantadora

Dupla de Hudson no sertanejo, Edson celebrou os 6 anos da filha Bella com uma festa repleta de encanto e emocionou convidados ao cantar com a pequena

Na última quarta-feira, 7, a alegria tomou conta de um buffet infantil no interior de São Paulo! Filha do cantor Edson, da dupla com Hudson, e da apresentadora Deia Cypri, a pequena Bella celebrou seus 6 anos de idade com uma festa encantadora, que uniu o mundo mágico da Disney ao clima animado do circo.

À assessoria de imprensa, Deia destacou que o momento não é especial apenas pela data, mas por marcar uma transição nas comemorações da filha. “Esse ano sentimos que era o momento de mudar. A Bella já está maiorzinha, cheia de energia, então escolhemos um buffet infantil para que ela e os amiguinhos pudessem brincar à vontade. Antes as festas eram mais formais, com aquela pegada de evento elegante, quase como um casamento. Mas agora a prioridade foi criar uma experiência divertida e lúdica para ela", explicou.

"Sempre sonhei com esse tema do Circo da Disney desde o primeiro aninho, mas só agora consegui realizar. Era o último ano em que o tema ainda fazia sentido para a idade dela, e foi simplesmente mágico!”, celebrou a apresentadora.

Cada detalhe da festa foi pensado para marcar a lembrança da aniversariante e dos convidados. Durante o evento, personagens circenses e clássicos da Disney interagiram com as crianças, que se divertiram com shows, brincadeiras e apresentações animadas.

Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu durante o 'parabéns'. Bella apareceu vestida de mágica, ao lado dos pais, que também estavam caracterizados. Antes disso, a família surpreendeu com looks inspirados em Mickey e Minnie, com direito a vermelho e preto dominando a cena.

Apresentação especial

Como a música não poderia faltar, a festa ganhou um brilho extra quando a pequena subiu ao palco para um dueto com o pai. Bella, que já havia encantado milhares de pessoas ao cantar ao lado de Edson em um show em Indaiatuba, emocionou mais uma vez ao interpretar “Era Uma Vez”, sucesso de Sandy & Junior com Toquinho.

“Ver a Bella se apresentando e cantando ao meu lado é algo que me toca profundamente. Ela tem uma luz própria, uma alegria que contagia. Estar ali com ela, em um momento tão especial como o aniversário, foi uma celebração do nosso amor e da nossa conexão. Foi um show de emoção do começo ao fim, e eu sou grato por poder viver tudo isso com a minha filha”, relatou Edson.

