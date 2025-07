Filha de Biel ganha 'festinha improvisada' no Chile em aniversário de 3 anos

Alerta fofura! Os cantores Biel e Tays Reis prepararam uma festinha surpresa em comemoração aos 3 anos da filha do casal; veja vídeo

Filha de Biel e Tays Reis, a pequena Pietra celebrou a chegada de seus 3 anos de vida em grande estilo! A pequena, que fez aniversário no último sábado, 19 de junho, ganhou uma festinha mais que especial dos pais.

Como estão passando alguns dias de férias em Santiago, no Chile, Bel e Tays decidiram realizar uma comemoração 'improvisada' durante a viagem. Por meio das redes sociais, os cantores dividiram alguns detalhes do momento marcante, incluindo toda a preparação da festinha e a reação encantadora da herdeira com a surpresa.

Nas imagens, Biel mostra tudo o que comprou para o aniversário da menina: diversos doces, chapéus, balões cor de rosa, pratinhos e uma faixa escrita 'feliz aniversário' em espanhol, além de um bolo de chocolate com diversas velas. A festinha de Pietra ainda contou com o tema do desenho infantil Skye.

" A gente nunca vai deixar ela pensar que esse dia é um dia comum! Te amamos, Skye do grau! Você é TUDO pra mamãe e pro papai! Que seus passos sejam sempre guiados pelo nosso Senhor Deus. Parabéns pelos seus 3 aninhos de vida, nosso presente divino! ", declarou o casal na legenda da postagem feita em conjunto.

Confira a festinha de aniversário da filha de Biel e Tays Reis:

Filha de Biel encanta ao surgir produzida para o Carnaval

Em fevereiro deste ano, a filha dos cantores Biel e Tays Reis encantou o público ao mostrar que estava preparada para curtir o Carnaval 2025. Por meio das redes sociais, os papais corujas compartilharam um vídeo fofíssimo da herdeira mostrando seu look carnavalesco.

Esbanjando alegria, Pietra, de apenas 2 anos, foi filmada se divertindo ao som da música 'Eu, Fevereiro e Você', de Claudia Leitte. Usando um top lilás e um short jeans, a filha dos famosos roubou a cena ao surgir com glitter no rosto enquanto fazia 'caras e bocas' para a câmera; confira mais detalhes!

