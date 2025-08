Ferrugem revela memórias favoritas com as filhas: 'Me lembram quem eu sou de verdade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ferrugem confessa como concilia carreira e paternidade. O cantor revela transformação após o nascimento das filhas

Cantor, compositor e, com muito orgulho: pai! Essas são as profissões de Ferrugem (36), que confessa ter sentido uma grande transformação em sua vida após o nascimento das filhas Júlia, Sofia e Aurora. Como ele mesmo define: "A paternidade chegou cedo e de um jeito que me virou do avesso, mas foi o melhor avesso possível".

Em Especial ao Dia dos Pais, Ferrugem é um dos famosos entrevistados pela CARAS Brasil para falar sobre paternidade e família. Segundo o cantor, as memórias mais especiais que tem ao lado das filhas estão nos momentos mais simples do cotidiano.

"Acho que as [memórias] mais simples são as mais especiais. Uma risada boba, uma música que a gente canta junto, uma conversa antes de dormir... Isso aí fica pra sempre. É nessas horas que a gente sente o verdadeiro valor da vida", declara.

Chamado de transformação

O cantor Ferrugem foi pai muito cedo e ele avalia que, mesmo muito jovem, a experiência com a paternidade foi uma grande missão. O artista aponta qual a maior transformação em sua vida após o nascimento das filhas.

"Me trouxe propósito. Passei a enxergar tudo com outros olhos. A responsabilidade aumentou, mas o amor também. Ser pai me mudou como homem, como artista, como ser humano. Tudo o que faço hoje é pensando nelas", confessa. Aliás, ele revela como concilia carreira e paternidade.

"É uma luta boa (risos). A gente tenta equilibrar. Quando estou com elas, sou 100% delas. Mesmo com a correria, sempre dou um jeito de estar presente, seja em casa, por chamada de vídeo, o que for. A prioridade é sempre a família", diz.

Ferrugem é pai de Júlia, Sofia e Aurora/ Foto: Thais Marques

Nada se compara com a paternidade

Para além do sucesso artístico, Ferrugem também conquistou o público pelo seu senso de humor e carisma. Com um jeito divertido, ele menciona ser bastante próximo das filhas, pois quer que elas se sintam seguras para confiarem nele.

"Sou paizão mesmo (risos). Gosto de estar perto, de brincar, de ouvir. Quero que elas vejam em mim um amigo, um porto seguro. Tento estar ali pra tudo, do dever de casa à hora do desenho. Quero que elas saibam que podem contar comigo para tudo", compartilha.

Ferrugem revela que teve uma criação familiar onde o amor sempre falava mais alto, mesmo nos momentos difíceis. Por isso, ele tenta sempre levar à diante este legado com as filhas e a esposa Thaís Vasconcellos (31).

"É minha razão de seguir firme. A música me deu muitas coisas, mas nada se compara ao que eu vivo dentro da minha casa com elas. São elas que me lembram quem eu sou de verdade, que me fazem voltar pro eixo quando tudo tá uma loucura. Se eu tenho estrutura para seguir em frente, é por causa delas", finaliza o cantor Ferrugem.

Leia mais: Ferrugem honra legado de Reinaldo em novo álbum: 'Minha trajetória mudou'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: