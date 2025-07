Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis celebram 3 anos do filho com festinha

Filho de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis, Romeo ganhou uma festinha temática dos pais em seu aniversário de 3 anos

O fim de semana foi bastante especial para Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis! Os atores organizaram uma festinha intimista de aniversário para o filho, Romeo, que completou 3 anos de vida no sábado, 28.

Em celebração a data festiva, Fernanda publicou um vídeo encantador em suas redes sociais com diversos registros do pequeno, incluindo imagens de quando ele ainda era bem bebê. " Romeo: 03 anos de amor e gratidão. 28/06 ", escreveu a artista na legenda.

Cássio Reis, por sua vez, abriu um álbum de fotos com os momentos mais marcantes do mês de junho e incluiu duas fotos do aniversário do herdeiro caçula. Nos cliques, é possível notar que os 3 anos de Romeo foram celebrados com o tema 'Hot Wheels'.

Além de uma decoração caprichada com balões coloridos, a festinha contou com uma mesa de doces e um bolo personalizado com carrinhos, simulando pistas de corrida. Esbanjando fofura, o aniversariante foi clicado todo sorridente ao lado dos pais.

Confira as fotos publicadas por Cássio Reis:

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis celebram 3 anos do filho - Foto: Reprodução/Instagram; @cassioreis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Cássio Reis mostra momento de lazer em família

Recentemente, Cássio Reis encantou os seguidores das redes ao compartilhar fotos e vídeos de um momento de lazer em família em meio à natureza. Na ocasião, o ator viajou para Ibiúna, em São Paulo, ao lado da esposa, a atriz Fernanda Vasconcellos, e do filho deles, Romeo.

Em alguns registros, o herdeiro do casal aparece brincando em um parquinho, em uma piscina de bolinhas e também sentado em um trator. "Vida, obrigado!", disse Cássio na legenda da publicação; confira mais detalhes!

