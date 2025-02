Fernanda Rodrigues comemora 9 anos do filho caçula: 'Meu sol'

Festa na família de Fernanda Rodrigues! A atriz prestou uma bela homenagem de aniversário ao filho caçula, Bento, que completou 9 anos

Dia muito especial na casa de Fernanda Rodrigues! A atriz usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao filho caçula, Bento, que completou 9 anos de vida na última terça-feira, 11.

Em celebração a data, Fernanda resgatou uma sequência de fotos de quando o herdeiro ainda era um bebê e se declarou ao pequeno: "9 anos do meu Bento. Meu sol, meu ar, meu amor!", escreveu a artista na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos seguidores da atriz deixaram mensagens carinhosas de felicitações para Bento. "Vivaaaa!!!!! Parabéns pra vcs e para esse príncipe", declarou uma internauta. "Parabéns, muitas felicidades e saúde, lindinho!", desejou outra. "Parabéns! Vida longa, com muita saúde e sucesso, Ben", disse uma terceira.

Vale lembrar que além de Bento, Fernanda Rodrigues também é mãe de Luisa Erlanger, de 15 anos. Os dois herdeiros da famosa são frutos de seu casamento com o diretor Raoni Carneiro. Discreta, ela costuma compartilhar raros registros dos filhos nas redes sociais.

Fernanda Rodrigues revela que teve um tumor em 2024

Recentemente, a atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues revelou, de forma discreta, que teve um tumor em 2024. Ela fez uma retrospectiva de momentos marcantes do seu ano em um texto e, no meio da mensagem, contou que teve um carcinoma, que é um tumor maligno nos tecidos do corpo.

A estrela contou sobre o que viveu nos últimos tempos: “Me livrei de um carcinoma”. Porém, ela não deu mais detalhes sobre a doença ou o tratamento que fez.

O que é carcinoma?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, carcinoma é um câncer que tem início em tecidos epiteliais, como a pele ou mucosas. Existem dois tipos de câncer de pele. O primeiro é o carcinoma basocelular, que é o mais comum e menos agressivo. Ele surge como uma ferida ou nódulo e tem evolução lenta. O segundo tipo é o carcinoma epidermoide, que pode apresentar metástase em outros órgãos. Este tumor surge como uma lesão no tecido.

