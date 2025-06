Fernanda Paes Leme ganha recado carinhoso do ex em aniversário: 'Merece'

Completando mais um ano de vida, a atriz Fernanda Paes Leme foi homenageada pelo ex, Victor Sampaio; união chegou ao fim em janeiro

Dia de festa na casa de Fernanda Paes Leme! A atriz e apresentadora, que completa mais um ano de vida nesta quarta-feira, 4, ganhou uma homenagem especial do ex-companheiro, Victor Sampaio. Os dois ficaram juntos por cerca de quatro anos e anunciaram publicamente a separação em janeiro de 2025.

Em homenagem a data, Victor compartilhou uma foto de Fernanda junto com a pequena Pilar, de 1 ano, filha do ex-casal. Na imagem, a atriz aparece fazendo compras em um supermercado com a bebê. " Ae! Parabéns! Muitas felicidades que você merece! ", escreveu ele na legenda da publicação.

Na época em que Fernanda e Victor informaram o fim da união, ambos compartilharam longos textos sobre a decisão de não seguirem juntos como um casal. O ex-companheiro da atriz, inclusive, chegou a publicar uma homenagem a ela, destacando a grande cumplicidade que os dois sempre tiveram e seguirão tendo em prol da filha.

"Nunca nos desrespeitamos, nos xingamos, levantamos a voz um pro outro e por isso resolvemos nos separar da mesma forma como iniciamos!! Com muito amor e respeito com chave de ouro. Fizemos uma linda viagem de despedida pra onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família, uma nova história ", disse Victor Sampaio em um trecho.

Fernanda Paes Leme já falou sobre a separação

Recentemente, Fernanda Paes Leme relembrou a decisão de se separar do ex-marido, o empresário Victor Sampaio, antes da filha, Pilar, completar um ano de idade. Em participação no 'Desculpa Alguma Coisa', de Tati Bernardi, ela contou que já sabia que queria se separar, mas também sofreu com a decisão.

"Foi doloroso por a gente saber que queria que tivesse dado certo, viu que não tinha dado - que tinha dado durante quatro anos. Para mim foi muito errado o meu término. Eu elaborei muito ele, tanto na análise quanto sozinha, e com ele. Eu acredito que talvez, do lado dele, tenha tido, depois, um pouco mais de ‘calma, deixa eu ver eu estou direitinho’, mas eu acho que eu desde o início sabia que não queria mais”, afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre construir uma relação diferente com o ex em prol da filha. "Deu certo por um bom tempo a minha relação com o Vitor, e hoje vai continuar dando certo mas em outra configuração. Então esta tudo bem a gente tem amor, tem respeito, uma filha linda, que faz com que a gente permaneça unidos. E tenho certeza de que eu vou chegar em um lugar em que vai ser muito amiga e conviver todo mundo”, declarou, por fim.

