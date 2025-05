Fernanda Machado posta clique raro no aniversário do pai: 'Te amamos infinito'

A atriz Fernanda Machado prestou uma bela homenagem para seu pai, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira (15)

Fernanda Machado usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu pai, Fernando Machado, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 15.

Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou uma foto em preto e branco em que aparece ao lado do aniversariante e também de sua mãe, Alenice Machado, e prestou uma bela mensagem.

"15 de maio é dia do meu paizinho, o mineirinho mais gente boa do mundo! Parabéns papai, feliz aniversário! Muitos anos de vida, muita saúde, luz e alegrias! Muito obrigada por tudo que você fez e faz por mim, sou muito grata de ter você na minha vida. Nós te amamos infinito!", escreveu a artista, que atualmente mora nos Estados Unidos.

Os fãs de Fernanda deixaram mensagens de felicitações para o pai da atriz nos comentários. "Feliz aniversário para seu pai, querida. Tudo de bom sempre", disse uma seguidora. "Felicidades para seu pai", desejou outra. "Parabéns para ele, que Deus continue abençoando e dando muitos anos de vida, saúde, paz e felicidades hoje e sempre... família linda de vocês", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Machado (@realfemachado)

Fernanda Machado revela diagnóstico de transtorno com sintomas graves

No começo do mês passado, Fernanda Machado publicou um vídeo em suas redes sociais e contou que foi diagnosticada com TDPM (Transtorno Disfórico Pré-Menstrual), condição caracterizada por sintomas emocionais que ocorrem antes da menstruação.

"Oi, gente! Há um ano e meio fui diagnosticada com TDPM. Há um ano que estava querendo falar sobre isso por aqui, mas estava sumida porque estava estudando sobre esse assunto e também porque estava terminando de escrever o meu livro que estou prestes a lançar aí no Brasil em maio, Tudo Que Não Me Contaram Sobre a Maternidade, onde obviamente falo sobre maternidade, mas também sobre os hormônios, porque uma coisa está totalmente ligada a outra. Fazer as pessoas entenderem melhor o que é TDPM. TDPM é o Transtorno Disfórico Pré-Menstrual, que é muito mais grave e debilitante do que a famosa TPM. Hoje também é chamada de síndrome pré-menstrual. TDPM é coisa séria e falo sobre tudo isso no meu livro. Quando descobri que sofria desse transtorno, foi um mix de emoções", disse ela em um trecho. Veja o relato completo!

Leia também:Fernanda Machado divide fotos raras ao lado dos filhos e marido: 'Gratidão'