Faustão ganha homenagem especial da esposa em aniversário de 75 anos

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso mencionou a fé que a família possui em ver o apresentador voltar a 'desfrutar a vida como merece'

Dia de festa na casa do apresentador Fausto Silva, o Faustão! Nesta sexta-feira, 2, dia em que o veterano completa mais um ano de vida, sua esposa, Luciana Cardoso, prestou uma bela homenagem com direito a muitas lembranças especiais.

Por meio das redes sociais, a companheira de Faustão publicou uma sequência de fotos ao lado do apresentador. Em meio aos cliques, Luciana também selecionou imagens do aniversariante junto com os três filhos: Lara Silva, João Silva e Rodrigo Silva.

Bastante contente com a chegada dos 75 anos do marido, Luciana Cardoso mencionou a fé que a família possui em conseguir presenciar a restauração da saúde do comunicador. Ao longo do texto, a esposa de Fausto revelou que ele chegou a ser internado na última semana .

"Celebrar a vida! Mais um ano! A dádiva de estar vivo graças a generosidade de alguém que possibilitou estar junto de sua família por mais tempo. Peço a Deus que você consiga superar tantas dificuldades e que possa viver da maneira mais leve e plena, com a saúde que você vai reconquistar. Na última semana você superou mais uma internação e hoje pode estar ao lado de sua família comemorando mais um ano ", iniciou Luciana.

" Tenho fé e peço essa benção: você vai conseguir voltar a desfrutar a vida como merece! A primeira foto é do nosso primeiro ano. Não tinha ideia de tudo o que construiríamos juntos, da linda família que nos esperava. Naquele primeiro ano pude conhecer o seu coração e generosidade que tantos que convivem com você conhecem…", continuou ela.

Por fim, a esposa de Faustão reforçou que sempre estará ao seu lado enfrentando qualquer batalha que possa surgir. "Esse é você: uma pessoa forte e ao mesmo tempo extremamente sensível que sempre fez muito por todos os que o cercam. Você merece dar essa volta por cima! Se pudesse voltar no tempo escolheria de novo estar aqui ao seu lado. Vou seguir com você nesse deserto. Essa caminhada é nossa. Te amo!". concluiu.

Filha de Faustão falou sobre a fragilidade do apresentador

Recentemente, a filha mais velha de Faustão, a cantora Lara Silva, deu detalhes do estado de saúde do pai, que passou por dois transplantes no último ano — de rim e coração. Em entrevista à revista Quem, ela desabafou sobre a experiência de gravar seu primeiro álbum em meio à fragilidade do pai.

"Tem a questão de saúde do meu pai, obviamente, que não tem como negar. É uma coisa que a maioria das pessoas passa, você ter que enfrentar a fragilidade dos seus pais. Isso é algo muito desafiador, é uma coisa que te muda fundamentalmente, não tem como não mudar", disse ela.

