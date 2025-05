Faustão encanta ao se declarar para Luciana Cardoso no SBT: 'Perfeita'

Ao participar de programa do SBT, Luciana Cardoso foi surpreendida ao receber uma homenagem de Dia das Mães de Faustão. Confira!

Neste domingo, 11, Luciana Cardoso participoo do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, exibido pelo SBT. Ela estava acompanhada pelos filhos João Guilherme, de 21 anos, e Rodrigo, de 16 anos, frutos de seu relacionamento com Fausto Silva.

A famosa foi surpreendida ao receber uma declaração mais do que especial do amado. "Hoje é um dia especial por ser Dia das Mães e sempre para todo mundo fazer uma reflexão, para gente que brigou com a mãe, gente que está distante da mãe, não vale a pena você brigar por besteira até porque a vida é rápida e a vida nos surpreende. Então, é um bom motivo para você deixar de lado as picuinhas e tocar a vida com bom humor", começou ele.

Em seguida, Faustão se declarou para a esposa, que se emocionou e não segurou o choro. "Então, eu aproveito para fazer homenagem a uma mulher extraordinária. Por mais que eu tenha delirado na minha vida ou sonhado, jamais pensei que eu fosse ter na minha vida uma companheira, uma mulher que fosse na arte de educar, na arte de ser mãe, mais do que perfeita em todos os sentidos. E essa mulher é uma referência disso, Luciana Cardoso. Por isso, que na verdade ela acaba sendo mãe não só minha, dos dois e de todo mundo que ela ampara, que ela tem essa coisa da forte personalidade e, principalmente, da fraternidade. Realmente, a cada minuto eu agradeço a Deus por ter encontrado a Luciana na minha vida e ela que conduz essa história de quase 25 anos e com esses dois moleques aí que vocês estão aguentando, e mais a dona Lara, que é a enteada", disse ele, se referindo à Lara, de 23 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Magda Colares.

Homenagem especial

Dia de festa na casa do apresentador Fausto Silva, o Faustão! Recentemente, o veterano completou mais um ano de vida e sua esposa, Luciana Cardoso, prestou uma bela homenagem com direito a muitas lembranças especiais.

Por meio das redes sociais, a companheira de Faustão publicou uma sequência de fotos ao lado do apresentador. Em meio aos cliques, Luciana também selecionou imagens do aniversariante junto com os três filhos: Lara Silva, João Silva e Rodrigo Silva.

Bastante contente com a chegada dos 75 anos do marido, Luciana Cardoso mencionou a fé que a família possui em conseguir presenciar a restauração da saúde do comunicador. Ao longo do texto, a esposa de Fausto revelou que ele chegou a ser internado.

"Celebrar a vida! Mais um ano! A dádiva de estar vivo graças a generosidade de alguém que possibilitou estar junto de sua família por mais tempo. Peço a Deus que você consiga superar tantas dificuldades e que possa viver da maneira mais leve e plena, com a saúde que você vai reconquistar. Na última semana você superou mais uma internação e hoje pode estar ao lado de sua família comemorando mais um ano", iniciou Luciana.

"Tenho fé e peço essa benção: você vai conseguir voltar a desfrutar a vida como merece! A primeira foto é do nosso primeiro ano. Não tinha ideia de tudo o que construiríamos juntos, da linda família que nos esperava. Naquele primeiro ano pude conhecer o seu coração e generosidade que tantos que convivem com você conhecem…", continuou ela.

Por fim, a esposa de Faustão reforçou que sempre estará ao seu lado enfrentando qualquer batalha que possa surgir. "Esse é você: uma pessoa forte e ao mesmo tempo extremamente sensível que sempre fez muito por todos os que o cercam. Você merece dar essa volta por cima! Se pudesse voltar no tempo escolheria de novo estar aqui ao seu lado. Vou seguir com você nesse deserto. Essa caminhada é nossa. Te amo!", concluiu.

