Fátima Bernardes mostra comemoração intimista no aniversário do pai

Fátima Bernardes usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para celebrar uma data muito especial: o aniversário de 89 anos de seu pai, Amâncio da Costa Bernardes.

Em seu perfil oficial, a apresentadora mostrou o bolo que o pai ganhou para comemorar mais um ano de vida. Além disso, ela também postou fotos com a mãe, Eunice Bernardes, e sua filha, Beatriz Bonemer, que também celebrou a data em seu perfil.

Na legenda, Fátima falou sobre a celebração intimista. "Ele não queria festa, mas ficou super feliz com o bolinho da sobremesa (arrasta pra ver). Não tinha como passar em branco: 89 anos. Ele diz que vai chegar aos 100. Não duvido. Só peço que seja com saúde. Parabéns, Seu Amancio", escreveu a jornalista.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações para seu Amâncio. "Viva seu Amancio! Que venha os 100 com muita saúde!!! Lindos!!!", disse uma seguidora. "Parabéns, seu Amâncio, vida longa com muita saúde", escreveu outra. "Parabéns para o sr. Amâncio!! Muitas felicidades e saúde sempre", desejou uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes celebra Dia dos Namorados com experiência inédita

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes usou as redes sociais para compartilhar como celebrou o Dia dos Namorados com o companheiro, o político Túlio Gadelha. Na publicação, ela contou que o casal viveu uma experiência nova na noite de ontem: um jantar à luz do sol.

"Comemoramos nosso oitavo Dia dos Namorados na véspera, com um jantar à luz do sol. Nunca tínhamos jantado de óculos escuros e sol brilhando. Com a gente é assim, sempre uma primeira vez de algo nos esperando. E sempre prontos pra aproveitar os momentos que temos pra ficar juntos. A gente faz muito malabarismo pra isso, mas vale a pena. Feliz Dia dos Namorados, amor. E que logo possamos estar pertinho um do outro de novo", disse a jornalista. Confira a publicação!

