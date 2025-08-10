CARAS Brasil
  Fátima Bernardes fala sobre o comportamento de seu pai: 'Não impediu'
Datas Especiais / Amor!

Fátima Bernardes fala sobre o comportamento de seu pai: 'Não impediu'

No Dia dos Pais, Fátima Bernardes fala sobre virtudes de seu pai e enaltece o papel que ele fez com os filhos e netos; confira

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 16h43

Fátima Bernardes fala sobre o seu pai
Fátima Bernardes fala sobre o seu pai - Reprodução/Instagram

A apresentadora Fátima Bernardes encantou seus seguidores na rede social neste domingo, 10, ao compartilhar fotos com seu pai, Amâncio da Costa Bernades. Ao surgir ao lado dele e relembrar cliques deles com os netos e família, a jornalista enalteceu o papel que ele fez com todos.

A comunicadora então contou que, mesmo o senhor não teno tido um pai, ele conseguiu passar amor para as gerações da família. 

"Ele não conviveu com o pai que morreu quando era pequenininho, mas isso não impediu que ele se tornasse um pai super presente. Sempre disposto a fazer tudo que pode por mim, pela minha irmã e pelos netos. Salve, o Sr Amancio. Um salve pra todos os pais que sabem do papel importante que têm na vida dos filhos", escreveu a famosa.

No dia 25 de junho, Fátima Bernardes comemorou o aniversário de 89 anos de seu pai, Amâncio da Costa Bernardes. "Ele não queria festa, mas ficou super feliz com o bolinho da sobremesa (arrasta pra ver). Não tinha como passar em branco: 89 anos. Ele diz que vai chegar aos 100. Não duvido. Só peço que seja com saúde. Parabéns, Seu Amancio", disse na ocasião.

Fátima Bernardes e William Bonner prestigiam formatura da filha na França

A filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Laura, de 27 anos, teve uma formatura presencial após alguns anos de ter se formado em uma universidade francesa. Em sua rede social, a jornalista compartilhou fotos do evento e encantou ao mostrar a família toda reunida para o evento especial.

Usando beca e chapéu, a herdeira dos apresentadores posou ao lado deles e dos respectivos companheiros dos pais, Túlio Gadêlha e Natasha Dantas. Além deles, ela apareceu com seus irmãos, Beatriz e Vinicius. É bom lembrar que eles são trigêmeos.

"A formatura no curso de psicologia foi durante a pandemia. Uma cerimônia on-line. Hoje, no dia Internacional da mulher, Laura participou presencialmente da entrega dos diplomas do mestrado em recursos humanos e gestão de empresas internacionais. Viemos a Grenoble pra vivermos juntos esse momento. Emocionante. Inesquecível. Que alegria ver você, filha, construindo seu futuro. Te amamos", contou a famosa sobre o momento especial em família. Veja as fotos do momento aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

