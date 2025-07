Fátima Bernardes chama atenção ao postar foto rara com a irmã em data especial

A apresentadora Fátima Bernardes compartilhou nas redes sociais uma foto rara ao comemorar o aniversário de sua irmã, Vânia Bernardes

Fátima Bernardes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado de sua irmã, Vânia Bernardes, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 1º.

A apresentadora compartilhou em seu perfil uma foto em que aparece acompanhada da aniversariante, a mãe, Eunice Gomes Bernardes, e uma amiga, e prestou uma homenagem especial. No texto, ela explicou que as duas não vão comemorar a data juntas, além disso, contou que a irmã não verá a mensagem, já que não tem rede social.

"Hoje é aniversário da minha irmã. Não estamos fisicamente juntas como nessa foto, mas estaremos sempre juntas. Uma ajudando a outra. Somos muito diferentes. Ela nem vai ver esse post porque não tem redes sociais, mas quis deixar aqui esse carinho virtual pra ela. Que logo possamos fazer novas fotos, com muitos sorrisos. Parabéns, irmã", escreveu a jornalista na legenda.

A publicação chamou a atenção dos internautas. "Parabéns para sua mana. Fisicamente vocês são muito parecidas", disse uma seguidora. "Viva a Vânia!! Muita saúde!!", comentou outra. "Parabéns a sua irmã Vânia! Que Deus a abençoe imensamente com muita saúde! Felicidades!", desejou uma fã

No último dia 25, Fátima comemorou o aniversário de 89 anos de seu pai, Amâncio da Costa Bernardes. "Ele não queria festa, mas ficou super feliz com o bolinho da sobremesa (arrasta pra ver). Não tinha como passar em branco: 89 anos. Ele diz que vai chegar aos 100. Não duvido. Só peço que seja com saúde. Parabéns, Seu Amancio", disse na ocasião.

Fátima Bernardes abre álbum de fotos de viagem com o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado de seu namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha. Os dois viajaram para Pernambuco e aproveitaram para conhecer o Vale do Catimbau, localizado no município de Buíque.

Nas imagens postadas no feed, ela e o amado aparecem em cima de rochas naturais, enquanto admiram a bela paisagem do parque nacional. Ao dividir os registros, a jornalista falou sobre o passeio que eles realizaram.

"Neste fim de semana, conhecemos o Vale do Catimbau, no município de Buíque, em Pernambuco. Sabia que era um parque nacional, o segundo maior do país, mas não tinha muita ideia do que íamos encontrar. Foi maravilhoso. Formações rochosas incríveis, vegetação da caatinga, mata atlântica e cerrado. E ainda visitamos um sítio arqueológico com muitas pinturas rupestres. Uma viagem em família, cheia de novidades e aprendizado. Valeu demais", escreveu ela. Veja a publicação!

