Fátima Bernardes celebra Dia dos Namorados com experiência inédita: 'Primeira vez'

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes usou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, para compartilhar como celebrou o Dia dos Namorados com o companheiro, o políticoTúlio Gadelha. Na publicação, ela contou que o casal viveu uma experiência nova na noite de ontem: um jantar à luz do sol.

"Comemoramos nosso oitavo Dia dos Namorados na véspera, com um jantar à luz do sol. Nunca tínhamos jantado de óculos escuros e sol brilhando. Com a gente é assim, sempre uma primeira vez de algo nos esperando. E sempre prontos pra aproveitar os momentos que temos pra ficar juntos", ela iniciou na legenda.

Em seguida, contou que os dois se esforçaram para ter momentos a dois em meio aos compromissos profissionais. "A gente faz muito malabarismo pra isso, mas vale a pena. Feliz Dia dos Namorados, amor. E que logo possamos estar pertinho um do outro de novo", declarou a jornalista.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Aiiii que lindooos. Que Deus abençoe e proteja vocês de todo mal. É muito bom acompanhar vocês desde o início", falou um. "Feliz dia dos namorados pra vocês! Não existe nada mais bonito que celebrar o amor e o de vcs merece ser celebrado todo dia", celebrou outro. "Ainda mais amor pra vcs, Fátima!", desejou uma terceira.

Há quantos anos Fátima Bernardes namora com Túlio Gadelha?

É bom lembrar que, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha assumiram publicamente o namoro em 2017. Em novembro de 2024, eles celebraram 7 anos de união."Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós", escreveram na legenda.

Antes de se relacionar com o político, a apresentadora foi casada por 25 anos com o jornalista William Bonner. O divórcio foi anunciado publicamente em 2016. Juntos, eles são pais dos trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz Bonemer, que atualmente têm 28 anos. Desde 2018, o âncora do Jornal Nacional é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Recentemente, ela comentou sobre sua boa relação com o jornalista. "Toda a família reunida por um momento bacana, a conclusão do mestrado da minha filha Laura. É ótimo [viajar junto com o ex]. Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo. Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível", declarou a famosa.

